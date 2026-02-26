Shakespeare'in 'Bir Yaz Gecesi Rüyası' Kürtçe Sahneye Taşınıyor - Son Dakika
Shakespeare'in 'Bir Yaz Gecesi Rüyası' Kürtçe Sahneye Taşınıyor

26.02.2026 10:48  Güncelleme: 11:17
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, William Shakespeare’in dünyaca ünlü eseri Bir Yaz Gecesi Rüyası’nı (Xewna Şeveke Havînê) Kürtçe uyarlamayla sahneye taşıyor. Oyunun promiyeri, yarın saat 20.30’da Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, William Shakespeare'in büyüklere masal niteliği taşıyan romantik komedi eseri Bir Yaz Gecesi Rüyası'nı, Xewna Şeveke Havine Kürtçe uyarlamayla sahneye taşıyor.

Ferhad Feqi'nin yönettiği, Berfin Emektar, Halit Aslan, Mesut Erenci, Nurşen Adıgüzel, Nazmi Karaman, Özcan Ateş, Ömer Akkan, Perinaz Delazy, Sena Özbey, Sakina Aktaş, Şahperi Alphan, Şehabettin Dağ, Yavuz Akkuzu ve Zeycan Ateş'in rol aldığı oyunun prömiyeri, yarın saat 20.30'da Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Oyunun yönetmenliğini üstlenen Ferhad Feqi, eserdeki orman metaforunun güçlü bir anlam taşıdığına dikkati çekerek, "Bazen bizlere büyü yapılmış gibi oluruz. Aklımız manipüle edilmiş olur. Dost ile düşmanı karıştırır, ak ile karayı birbirinden ayırt edemez duruma geliriz. Olmayacak aşkların ardına düşeriz. Bilinçaltı dediğimiz ormanda saklı olan kodlar mıdır bazen ortaya çıkıp bize bu büyüyü yapan, aklımızla oynayanlar? Öyleyse eğer, kimdir bunlar? Nereden gelip bilinçaltımıza yerleşmişler?" dedi. Feqi, oyunun bu sorulara eğlenceli bir dille yanıt aradığını belirterek, seyirciyi de bu düşünsel yolculuğa davet ettiklerini ifade etti.

Oyunun konusu

Tanrıların iktidar kavgası içinde aptallaştırılan insanların hikayesini anlatan oyun, bir ormanda geçiyor. Oyun boyunca tılsımlar yer değiştirirken aşklar karışıyor, dost ile düşman, doğru ile yanlış birbirine giriyor. Finalde ise tılsımlar doğru yerini buluyor, aşıklar doğru biçimde eşleşiyor ve büyülerin neden olduğu tüm garipliklerin üzeri bir rüya tarafından örtülüyor.

Kaynak: ANKA

