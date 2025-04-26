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Shanghai'da Yabancı Turist Sayısı Artıyor

Shanghai\'da Yabancı Turist Sayısı Artıyor

2025'in ilk çeyreğinde Shanghai, yabancı turist sayısını %61,9 artırarak 1,26 milyon oldu.

26.04.2025 15:05
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SHANGHAİ, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kenti, ülkenin vizesiz geçiş politikasını kolaylaştırmasıyla 2025'in ilk çeyreğinde yabancı turist sayısında önemli artış kaydetti.

Ocak-Mart döneminde kenti ziyaret eden turist sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,1 artışla 1,74 milyonu aştı. Shanghai Belediyesi Kültür ve Turizm İdaresi'nin verilerine göre, bu rakamın 1,26 milyonunu yabancı ziyaretçiler oluşturdu ve bu da yıllık bazda yüzde 61,9'luk bir artışa işaret etti.

Çin, seyahat cazibesini artırmak için vizesiz geçiş politikasını sürekli iyileştirirken, daha kolay ödeme yöntemleri, dil desteği ve ulaşım hizmetleri sunuyor. Ülkenin en popüler turizm merkezlerinden biri olan Shanghai, zengin kültürel ve turistik seçenekleriyle öne çıkıyor.

İdarenin açıklamasına göre, kentin en büyük turist kaynağı Güney Kore oldu. Bu ülkeden gelen ziyaretçi sayısı yüzde 142,4 artarak 200.000'i aştı. Tayland'dan gelen turistler ise yüzde 242,8'lik artışla 109.000'e ulaşarak en hızlı büyüyen grup oldu. Japonya ve Malezya'dan gelen ziyaretçiler de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 60 artış göstererek sırasıyla 142.000 ve 85.000'e yükseldi.

Asya dışındaki ülkelerden de önemli artışlar görüldü. ABD'den 92.000, Rusya'dan 58.000 ve Avustralya'dan 46.000 turist ilk çeyrekte kenti ziyaret etti.

Shanghai, yabancı turistler için Çin'in "ilk durağı" olma hedefiyle gümrükle işlemleri, telekomünikasyon, ödeme, bilet satın alma ve vergi iadesi gibi hizmetleri geliştiriyor. Kent ayrıca ziyaretçilere daha butik seyahat rotaları da sunuyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Shanghai'da Yabancı Turist Sayısı Artıyor - Son Dakika

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