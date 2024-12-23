Shanghai Limanı Yeni Rekora İmza Attı

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SHANGHAİ, 23 Aralık (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shanghai Limanı'na bağlı Yangshan Limanı görülüyor, 18 Aralık 2024.

Pazar günü itibarıyla yıllık konteyner işlem hacmi 50 milyon TEU'yu (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) aşan Shanghai Limanı, dünyada bu işlem hacminin aşıldığı ilk liman oldu. Liman, yıllık konteyner işlem hacmi bakımından üst üste 14 yıl boyunca dünya çapında ilk sırada yer aldı. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)