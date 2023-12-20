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Shanghai'nın İthalat ve İhracatı 2023 Yılında Arttı - Son Dakika
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Shanghai'nın İthalat ve İhracatı 2023 Yılında Arttı

Shanghai kentinin 2023 yılının ilk 11 ayında ihracatı yüzde 1,7 artarak 1,59 trilyon yuana, ithalatı ise yüzde 0,8 artarak 2,27 trilyon yuana ulaştı. Entegre devreler, gemiler ve yeni enerji ürünleri ihracatın ana itici güçleri oldu.

Shanghai\'nın İthalat ve İhracatı 2023 Yılında Arttı
20.12.2023 - 14:33,
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Almanya'nın Duisburg kentinden hareket edip 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) sergilenecek ürünleri taşıyan ve Çin'in doğusundaki Shanghai kentine ulaşan bir Çin-Avrupa yük treni, 11 Ekim 2023. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

SHANGHAİ, 20 Aralık (Xinhua) -- Shanghai kentinin ithalat ve ihracatı 2023 yılının ilk 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 artışla toplam 3,86 trilyon yuan (yaklaşık 540,7 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti.

Shanghai Gümrüğü'nün verilerine göre, söz konusu dönemde Shanghai kentinin ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,7 artarak 1,59 trilyon yuana, ithalatı ise yüzde 0,8 artarak 2,27 trilyon yuana ulaştı.

Entegre devreler, gemiler ve yeni enerji ürünleri Shanghai ihracatının büyümesinin ana itici güçleri haline geldi. Kent, 2023 yılının ilk 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artışla 1,1 trilyon yuan değerinde mekanik ve elektrikli ürün ihraç etti. Bu rakam, söz konusu dönemde kentin toplam ihracat değerinin yüzde 69,5'ine tekabül ediyor.

Shanghai kentinin entegre devre ihracatı yüzde 12,6 artışla 167,33 milyar yuana ulaşarak, ihracatı 1,2 yüzde puan artırdı. Gemi ihracatı ise yüzde 47,7 artışla 36,77 milyar yuana ulaşarak, ihracatı 0,8 yüzde puan artırdı.

Aynı dönemde kentin yeni enerjili ürün ihracatı yüzde 45,1 artışla 159,32 milyar yuana yükseldi ve ihracatı 3,2 yüzde puan artırdı.

Shanghai bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artışla 516,85 milyar yuan değerinde tüketim malı ithal etti. Bu rakam, kentin toplam ithalat değerinin yüzde 22,7'sine tekabül ediyor.

Shanghai kentinin en büyük ticaret ortağı olan Avrupa Birliği ile ticareti ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artışla 773,67 milyar yuana yükselerek, söz konusu dönemde toplam dış ticaret hacminin yüzde 20'sini oluşturdu.

Kaynak: Xinhua
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