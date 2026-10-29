Sheinbaum ABD ile ticaret sorunlarında ilerleme olduğunu, vergilerde anlaşma yok dedi - Son Dakika
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Sheinbaum ABD ile ticaret sorunlarında ilerleme olduğunu, vergilerde anlaşma yok dedi

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Sheinbaum ABD ile ticaret sorunlarında ilerleme olduğunu, vergilerde anlaşma yok dedi
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Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD ile ABD-Meksika-Kanada Anlaşması sorunlarını 3 Kasım ara seçimlerinden önce çözmek için sürdürülen görüşmelerde ilerleme olduğunu bildirdi. Çelik, alüminyum ve otomotivdeki 232. Madde gümrük vergilerinde ise anlaşma sağlanamadı.

MEKSİKO, 29 Ekim (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Meksika, ABD ve Kanada arasındaki serbest ticarete ilişkin ABD-Meksika-Kanada Anlaşması ile ilgili sorunları ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerden önce çözüme kavuşturmak amacıyla Washington ile yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Sheinbaum çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, Meksika Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard'ın, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD'nin Meksika Büyükelçisi Ronald Johnson da dahil olmak üzere Amerikalı yetkililerle görüşmeleri sürdürdüğünü belirtti.

Sheinbaum, "Seçimin sonucu ne olursa olsun ABD ile çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreç kesintiye uğramayacak" ifadelerini kullandı.

Önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Sheinbaum, ABD ticaret yasasının 232. Maddesi kapsamında çelik, alüminyum ve otomotiv sektörüne uygulanan gümrük vergilerinin düşürülmesi de dahil olmak üzere Meksika için öncelikli konularda ise henüz anlaşmaya varılamadığını dile getirdi.

ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nı otomatik olarak uzatmama kararı alan ABD, anlaşmanın önümüzdeki on yıl boyunca yıllık değerlendirmeden geçmesini önermişti. Anlaşmanın düzenli gözden geçirme süreci 1 Temmuz'da başladı.

Kaynak: Xinhua
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