Sheinbaum'dan ABD'ye Gümrük Tepkisi

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MEKSİKO, 5 Mart (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuştu, 4 Mart 2025.

Sheinbaum salı günü yaptığı açıklamada ABD'nin Meksika'dan yapılan ithalata uyguladığı gümrük vergileri için hiçbir gerekçe olmadığını belirterek, bu duruma gümrük vergileri ve diğer önlemlerle karşılık vereceklerini söyledi.

Sheinbaum, ABD'nin Meksika'ya gümrük vergisi uygulama kararının ardından, hiçbir koşulda boyun eğmeyeceklerini ve müdahalelere izin vermeyeceklerini vurguladı. (Fotoğraf: Francisco Canedo/Xinhua)