Sheinbaum'dan ABD'ye Tepki: Birlik Çağrısı - Son Dakika
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Sheinbaum'dan ABD'ye Tepki: Birlik Çağrısı

Sheinbaum, ABD'nin gümrük vergilerine karşı Meksikalılara birlik çağrısı yaptı ve ekonomik entegrasyonu savundu.

05.03.2025 14:15
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MEKSİKO, 5 Mart (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Trump yönetiminin ülke ihracatına getirdiği yüzde 25 gümrük vergisine karşı ABD'dekiler de dahil olmak üzere tüm Meksika halkını birlik olmaya çağırdı.

ABD'nin adımını tek taraflı bir hamle ve mevcut ticaret anlaşmasının ihlali olarak nitelendiren Sheinbaum, salı günü Ulusal Saray'da yaptığı açıklamada, "Tüm Meksikalıları birlik olmaya çağırıyorum. Gün, egemenliğimizi savunma günüdür" dedi.

Sheinbaum, pazar günü Meksiko'nun merkezindeki Zocalo Meydanı'nda düzenlenecek halka açık bir toplantıda ABD'nin gümrük vergilerine karşı alınacak gümrük vergileriyle ve diğer önlemlerle ilgili ayrıntıların belirleneceğini söyledi. Ticaret savaşını reddeden Sheinbaum, Kuzey Amerika'nın rekabet gücünü artırmak için ekonomik entegrasyona duyulan ihtiyacı vurguladı.

Sheinbaum, ABD'deki Meksikalıları da gümrük vergilere karşı milletvekillerine baskı yapmaya ve ekonomik zarara uğrayacakları konusunda uyarıda bulunmaya çağırdı. Her iki ekonomi için de hayati önem taşıyan ABD'deki Meksikalıları korumada diplomatik diyaloğun önemini vurgulayan Sheinbaum, "En büyük gücümüz olan halkımızın gücüyle bunun da üstesinden geleceğiz" dedi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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