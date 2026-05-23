Sheinbaum\'dan Castro Eleştirisi

23.05.2026 11:41
Meksika lideri Sheinbaum, ABD'nin Castro'ya yönelik suçlamalarını eleştirdi ve işbirliği vurgusu yaptı.

MEKSİKO, 23 Mayıs (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, kendi kaderini tayin ilkesine dikkat çekerek, ABD'nin eski Küba lideri Raul Castro hakkında iddianame düzenleme kararını eleştirdi.

Sheinbaum cuma günkü basın toplantısında, "30 yıl önce yaşanmış bir olay için bugün birini suçlamanın ne anlamı var?" diye sordu.

ABD Adalet Bakanlığı, kısa süre önce sürgünde yaşayan Kübalı Amerikalı "Brothers to the Rescue" (Kurtarma Kardeşliği) grubuna ait iki uçağın 1996 yılında düşürülmesinde rol aldığını iddia ettiği Castro hakkında bir iddianame hazırlamıştı.

94 yaşındaki Castro, olayın yaşandığı dönemde Küba Devrimci Silahlı Kuvvetler Bakanı olarak görev yapıyordu.

Küba hükümeti, söz konusu uçakların Küba hava sahasını defalarca ihlal edip yapılan uyarıları dikkate almaması nedeniyle Küba'nın "meşru müdafaa hakkını" kullanmak zorunda kaldığını açıkladı.

Sheinbaum, ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığı meselesini her zaman bir müdahale bahanesi olarak kullandığına dikkat çekerek, Meksika olarak bu yaklaşımı kabul etmediklerini ifade etti.

Hem tarihi hafızayı korumaları hem de mümkün olan alanlarda ABD ile işbirliğini sürdürmeleri gerektiğini kaydeden Sheinbaum, "Onlarla ters düşmek istemiyoruz" dedi.

Sheinbaum, her iki halkın çıkarlarını ön planda tutan ve iki hükümet arasındaki yapıcı ilişkileri sürdüren Meksika'nın işbirliği arayışında olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

