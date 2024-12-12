Sheinbaum'dan Egemenlik Vurgusu - Son Dakika
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Sheinbaum'dan Egemenlik Vurgusu

Meksika, ABD büyükelçisi atamasına karşı egemenliğini savunacağını duyurdu.

12.12.2024 10:27
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MEKSİKO, 12 Aralık (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ın yaptığı son atamanın ardından, Meksika'ya ABD Büyükelçisi olarak kim atanırsa atansın Meksika'nın egemenliğini savunacaklarını söyledi.

Sheinbaum çarşamba günü Ulusal Saray'da düzenlediği olağan basın toplantısında, "İster büyükelçi olsun isterse başkası, egemenliğimizi ve eşit statümüzü savunacağız" dedi.

"Bir uzlaşıya varılacağından emin olduğunu" kaydeden Sheinbaum, "Kendimizi sadece ABD'nin ihtiyaçlarına tabi kılmadan Meksika'yı her zaman savunacağız ve gururlandıracağız" ifadelerini kullandı.

Sheinbaum, ABD'den Meksika'ya doğru gerçekleştirilen silah kaçakçılığıyla mücadele de dahil olmak üzere ikili gündemde ilerleme kaydedilmesinin önemini yineledi.

Trump salı günü akşam saatlerinde Truth Social ağı üzerinden yaptığı açıklamada Meksika'ya büyükelçi olarak, Trump'ın ilk döneminde El Salvador Büyükelçisi olarak görev yapan eski bir CIA ve Ordu Özel Kuvvetler subayı olan emekli Albay Ronald Johnson'ı atayacağını duyurmuştu.

Trump, Johnson'ın "Önce Amerika" temalı dış politika yoluyla ABD'nin güvenliğini ve refahını artırmak üzere Dışişleri Bakanı adayı Marco Rubio ile yakın işbirliği içinde çalışacağını söylemişti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

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