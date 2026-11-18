Shenzhen'deki APEC CEO Zirvesi'nde Putin, Carney ve Enver İbrahim söz aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in Guangdong eyaletindeki Shenzhen kentinde düzenlenen 2026 APEC CEO Zirvesi'nde liderler çarşamba günü konuşma yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim de zirvede söz aldı.
SHENZHEN, 18 Kasım (Xinhua) -- 2026 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) CEO Zirvesi, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenleniyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in de aralarında bulunduğu liderler, çarşamba günü zirvede konuşma yaptı.
Kaynak: Xinhua
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