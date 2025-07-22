Shenzhen, Dış Ticarette Liderliğini Pekiştiriyor

SHENZHEN, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Shenzhen kenti, 2025'in ilk yarısında 2,17 trilyon yuan (yaklaşık 303,4 milyar dolar) tutarında dış ticaret hacmiyle Çin anakarasında dış ticaret lideri konumunu sağlamlaştırdı.

Shenzhen Gümrük İdaresi'nden salı günü yapılan açıklamaya göre, kentin toplam ihracatı 1,31 trilyon yuana, ithalatı ise 858,86 milyar yuana ulaştı. Yaşanan dış zorluklara ve 2024'ün yüksek karşılaştırmalı rakamlarına rağmen Shenzhen'in ticarette dirençli performans sergilediği ve kayda değer büyüme yakaladığı vurgulandı.

Kentte bulunan özel işletmeler, kentin ticari faaliyetlerini yönlendirerek 1,51 trilyon yuan dış ticaret gerçekleştirdi ve toplam dış ticaret hacminin yüzde 69,8'ini karşıladı.

Shenzhen'in başlıca ticaret ortakları arasında Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkeleri, Hong Kong ve Taiwan yer alırken, Avrupa Birliği, ABD, Hindistan, İngiltere, Güney Kore, Japonya ve Meksika önemli ortaklar olarak öne çıktı.

Resmi verilere göre, kentin ihracatında bilgisayar ve parçaları, entegre devreler ile bataryalar gibi mekanik ve elektrikli ürünler ön plandayken; ithalatta da entegre devreler, bilgisayar parçaları gibi mekanik-elektrikli ürünler başı çekti.