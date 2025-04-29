Shenzhou-19 Dönüşü Hava Koşulları Nedeniyle Ertelendi

JİUQUAN, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Dongfeng iniş alanındaki elverişsiz hava koşulları nedeniyle, salı günü için planlanan Shenzhou-19 mürettebatlı uzay aracının dönüşünün ertelendiğini açıkladı.
Hava koşullarının görev gerekliliklerini karşılayamadığını belirten Ajans, açıklamasında astronot güvenliği ve görev başarısını sağlamak üzere operasyonun önümüzdeki günlerde yeniden planlanacağını belirtti.
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