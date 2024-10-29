JİUQUAN, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı Salı günü düzenlenen basın toplantısında Shenzhou-19 mürettebatlı uzay uçuşu görevinin, Çinli astronotlar Cai Xuzhe, Song Lingdong ve Wang Haoze tarafından yerine getirileceğini ve Cai'nin komutan olarak görev yapacağını duyurdu.
Son Dakika › Güncel › Shenzhou-19 Uçuşu İçin Astronotlar Belirlendi - Son Dakika
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