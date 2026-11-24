Shenzhou-24 astronotları basın karşısına çıktı, araç çarşamba fırlatılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Shenzhou-24 görevini yürütecek Çinli astronotlar Tang Hongbo, Wu Yi ve Pakistanlı Muhammed Zişan Ali salı günü Jiuquan'da basın mensuplarıyla buluştu. Çin İnsanlı Uzay Ajansı Sözcüsü Zhang Jingbo, aracın çarşamba günü Beijing saatiyle 08.18'de fırlatılacağını açıkladı.
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HABER: Çin'in Shenzhou-24 uzay görevinde yer alacak astronotlar basın karşısına çıktı
TARİH: 24 Kasım 2026
UZUNLUK: 00: 00: 29
YER: Beijing, Çin
KATEGORİ: Uzay
ÇEKİM LİSTESİ:
1. ANONS (Türkçe): Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
2. Shenzhou-24 mürettebatlı uzay görevini yürütecek astronotlar
HABERİN İÇERİĞİ:
Shenzhou-24 mürettebatlı uzay görevini yürütecek Çinli astronotlar Tang Hongbo, Wu Yi ve Pakistanlı astronot Muhammed Zişan Ali salı günü Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.
ANONS (Türkçe): Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
Shenzhou-24 mürettebatlı uzay görevini yürütecek Çinli astronotlar Tang Hongbo, Wu Yi ve Pakistanlı astronot Muhammed Zişan Ali salı günü Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Çin İnsanlı Uzay Ajansı Sözcüsü Zhang Jingbo salı günü düzenlediği basın toplantısında, Shenzhou-24 mürettebatlı uzay aracının çarşamba günü Beijing saatiyle 08.18'de ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderileceğini belirtti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)
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