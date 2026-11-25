Shenzhou-24 ekibi Tang Hongbo, Wu Yi ve Ali görev öncesi eğitimden geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Shenzhou-24 uzay görevinin mürettebatındaki Çinli astronotlar Tang Hongbo ve Wu Yi ile Pakistanlı astronot Muhammed Zişan Ali, görev öncesinde kapsamlı eğitimlerden geçti. Bu eğitimler, ekibin görev öncesi hazırlık sürecinin parçası olarak gerçekleşti.
JİUQUAN, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-24 uzay görevinin mürettebatını oluşturan Çinli astronotlar Tang Hongbo ve Wu Yi ile Pakistanlı astronot Muhammed Zişan Ali, görev öncesinde kapsamlı eğitimlerden geçti.
Kaynak: Xinhua
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