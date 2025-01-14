Şi Cinping: AB ile Ortaklık Önemli - Son Dakika
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Şi Cinping: AB ile Ortaklık Önemli

Şi, AB ile rekabet yerine işbirliği vurgulayarak ekonomik ilişkilere önem verdi.

14.01.2025 21:47
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile jeopolitik ihtilafı veya temel çıkar çatışması olmadığını, iki tarafın birbirini rakip değil ortak olarak görmesinin daha fazla fayda sağlayacağını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile telefonda görüştü.

Şi, görüşmede Aralık 2024'te seçilen eski Portekiz Başbakanı Costa'yı yeni görevi nedeniyle tebrik ederken Çin-AB ilişkilerinde tarafların karşılıklı saygı, eşitlik ve diyalog anlayışına bağlı kaldığı sürece işbirliğinde önemli ilerleme kaydettiğini belirtti.

İlişkilerde tarafların birbirlerini rakip değil ortak olarak görmesi, temel çıkarlarına ve kaygılarına olduğu kadar sosyal sistemlerine ve kalkınma tercihlerine de saygı göstermesi gerektiğine işaret eden Şi, Çin'in Avrupa'yı "çok kutuplu dünyada önemli bir kutup" olarak gördüğünü, Avrupa bütünleşmesini ve Avrupa'nın "stratejik özerklik" arayışını desteklediğini vurguladı.

Şi, Çin ve AB arasında jeopolitik ihtilafın veya temel çıkar çatışmasının olmadığının altını çizerek, iki tarafın karşılıklı stratejik güveni ve iletişimi güçlendirmesi, ortaklığını ilerleterek sürdürmesi gerektiğini dile getirdi.

Çin ile AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin karşılıklı yararlı ve tamamlayıcı olduğunu savunan Şi, iki tarafın çok taraflı ticaret sisteminin savunucuları olarak güçlü bir simbiyotik ilişki kurduklarını belirtti.

Gümrük vergileri ve stratejik özerklik

Şi'nin AB'nin yürüttüğü sübvansiyon soruşturmasının ardından geçen yılın sonunda Çin'den ithal elektrikli otomobillere ilave gümrük vergileri getirdiği bir dönemde AB Konseyi Başkanı'na ekonomik ortaklığa ilişkin mesajlar vermesi dikkati çekti.

AB üyesi ülkeler, 4 Ekim 2024'teki oylamada Avrupa Komisyonunun Çin'den ithal elektrikli otomobillere yüzde 35'e varan oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanması kararına onay vermişti.

Öte yandan Çin, ABD ile rekabetin ve gerilimlerin arttığı bir dönemde, AB'yi dengeleyici güç odağı olarak görüyor. Devlet Başkanı Şi, geçen yıl Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmelerde, "Çin ve AB'nin rakip değil ortak olduğu", "Çin'in AB'yi çok kutuplu dünyada önemli bir kutup olarak gördüğü" ve "Avrupa'nın stratejik özerkliğini desteklediği" mesajlarını vermişti.

Şi, temaslarında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in başını çektiği, Çin ile ilişkilerde ekonomik bağımlılığa dayalı riskleri giderme (de-risking) yaklaşımını savunanların tezlerine karşı çıkarak Çin'de kapasite fazlası üretim olmadığını, Çin sanayisinin serbest rekabet içinde, mukayeseli avantajlarını kullanarak küresel talebe karşılık verdiğini savunmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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