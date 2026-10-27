Şi Cinping, Fukuda'nın ailesine taziye mesajını Takaiçi yerine doğrudan gönderdi - Son Dakika
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Şi Cinping, Fukuda'nın ailesine taziye mesajını Takaiçi yerine doğrudan gönderdi

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 22 Ekim'de 90 yaşında hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Fukuda Yasuo'nun ailesine başsağlığı mesajı iletti. Mesajın, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae yerine doğrudan Fukuda'nın ailesine gönderilmesi dikkat çekti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, vefat eden eski Japonya Başbakanı Fukuda Yasuo'nun ailesine taziye mesajı gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, Şi mesajında, Fukuda'nın tutarlılığı ve sorumluluk duygusu ile tanınan bir Japon devlet adamı ve Çin halkının uzun zamandır dostu olduğunu belirtti.

Fukuda'nın Çin-Japon dostluğuna bağlı ve tarihe dair doğru bakış açısına sahip olduğunu ifade eden Şi, başbakanlığı döneminde Fukuda'nın Japonya ile Çin arasında dördüncü siyasi belgeye imza attığını, ikili ilişkilerin gelişimi için önemli ilkeleri ortaya koyduğunu kaydetti.

Şi, Fukuda'nın Çin'in düzenlediği Asya İçin Boao Forumu'nun başkanlığını yürüttüğü dönemde Asya'da işbirliği için önemli bir rol üstlendiğine işaret ederek, onun Çin-Japon ilişkilerine ve Asya'nın kalkınmasına katkılarını unutmayacaklarını vurguladı.

Japonya'da 2007-2008 yıllarında başbakanlık yapan Fukuda, 22 Ekim'de 90 yaşında vefat etmişti.

Şi'nin taziye mesajını Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae yerine doğrudan eski Başbakan'ın ailesine göndermesi dikkati çekti.

Çin ile Japonya arasındaki diplomatik gerilim

Çin ile Japonya arasında, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin geçen yıl Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a askeri müdahale ihtimalini gündeme getiren sözleriyle başlayan diplomatik gerilim devam ediyor.

Başbakan Takaiçi'nin 7 Kasım 2025'te Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak değerlendireceği ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Pekin yönetimi, Takaiçi'nin sözleri nedeniyle Japonya'ya protesto notası vermiş ve kriz, seyahat uyarılarından uçuş iptallerine, engellenen konserlerden ithalat yasaklarına, siyasi polemiklerden askeri sürtüşmelere uzanan seyir izlemişti.

Şi'nin taziye mesajında Fukuda'nın "tarihe dair doğru bakış açısına sahip olduğu" ifadesini kullanması ve müteveffa Başbakan'ın Japonya'nın Tayvan konusundaki tutumunu yineleyen dördüncü siyasi belgeye imza attığını hatırlatması, Takaiçi'ye ve onun liderliğindeki Japon hükümetine üstü kapalı bir eleştiri niteliği taşıyor.

Kaynak: AA
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