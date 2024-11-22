Şi Cinping'in Fas Ziyareti

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, G20 Zirvesi'ne katılmak üzere ziyaret ettiği Brezilya'dan ülkesine uçuşunda teknik bakım molası vermek üzere uğradığı Kuzey Afrika ülkesi Fas'ı ziyaret etti.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, uçağı Kazablanka şehrine inen Şi'yi havalimanında Fas Veliaht Prensi Mevlayi el-Hasan ve Başbakan Aziz Ahnuş karşıladı.

Şi, Hasan ve Ahnuş ile yaptığı görüşmede, Fas Kralı 4. Muhammed'e saygılarını ve iyi dileklerini iletirken Çin ile Fas arasında Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında pratik işbirliğinin ve farklı alanlardaki etkileşimlerin gelişmesini dilediklerini belirtti.

Prens Hasan da babası Kral 4. Muhammed'in selamlarını iletirken iki ülke arasında ilişkilerin yakaladığı gelişim ivmesinden memnuniyetlerini dile getirdi.

Çin'e Kovid-19 salgını sırasında Fas'a olan desteğinden ötürü teşekkür eden Hasan, ikili ilişkilerde üst düzey temasları sürdürmeyi ve farklı alanlarda işbirliğini geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Hasan, iki ülkenin çok sayıda meselede aynı görüşleri paylaştığına işarete ederek Fas'ın, ulusal egemenliği, güvenliği ve istikrarı korumak için birbirini desteklemek üzere Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.