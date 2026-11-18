Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, küresel büyümenin ivmesini yitirdiği, tek taraflılığın ve korumacılığın yükselişte olduğu bir dönemde, dünya ekonomisinin önemli ağırlığını oluşturan Asya-Pasifik bölgesinde açıklık ve işbirliği anlayışıyla daha ileri ekonomik entegrasyon çağrısında bulundu.

Devlet Başkanı Şi, Çin'in Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında iş dünyası ve hükümet temsilcilerini bir araya getiren APEC CEO Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Bugünün değişen ve çalkantılarla dolu dünyasında küresel büyümenin ivmesini yitirdiğine, tek taraflılığın ve korumacılığın yükselişte olduğuna dikkati çeken Şi, ancak küresel ticaretin rüzgara karşı büyümeye devam ettiğini, yükselen teknolojilerde her zamankinden daha hızlı atılımların gerçekleştiğini, bunun küresel kalkınma üzerinde derin bir etkisinin olduğunu belirtti.

Küreselleşme dalgasının ortasında doğan APEC'in Asya-Pasifik'te zamana ayak uydurmasını sağladığı, dışa açılma ve işbirliği köprüleri kurmanın bölgede refahın anahtarı olduğunu vurgulayan Şi, "Tarih bize kapıları açmanın ilerleme getirdiğini, kapıları kapamanın ise birilerini geride bıraktığını gösterdi. Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) merkezinde olduğu kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini korumalı, açık ve serbest ticareti ve yatırımları desteklemeli, küresel sanayi ve ticaret zincirlerini istikrarlı, kesintisiz halde tutmalıyız." ifadelerini kullandı.

Şi, Asya-Pasifik'te bir serbest ticaret bölgesi oluşturulması, çok boyutlu bir bağlantısallık ağının kurulması, ticaretin dijital dönüşümü, sınır aşırı e-ticaret, akıllı gümrükler gibi alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi, sanayi ve tedarik zincirlerinde uluslararası işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiğini, tüm bunların daha ileri bir ekonomik entegrasyonun yolunu açacağını vurguladı.

Asya-Pasifik'te herkese refah getirmek için barışı ve istikrarı korumanın öneminin altını çizen Şi, "Dış koşullar ne kadar karmaşık hale gelirse gelsin, savaş sonrası uluslararası düzeni korumalı, eşitlik temelinde ve düzen için çok kutuplu bir dünyayı ve kapsayıcı ve herkese faydalı bir ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmeliyiz. Farklılıklarımızı diyalog ve istişare ile çözmek, zorlukların üzerinden dayanışma ve işbirliğiyle gelmek, her zamankinden fazla önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

33. APEC Zirvesi, 17-19 Kasım tarihlerinde Çin'in Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde düzenleniyor.

Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu APEC, ilk zirvesini 1989 yılında toplamıştı. Çin daha önce 2001'de Şanghay ve 2014'te Pekin'de düzenlenen zirvelere ev sahipliği yapmıştı.