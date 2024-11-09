Şi Cinping ve Mattarella'dan Kültürel İşbirliği Vurgusu

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya geldi.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre Şi, görüşmede Çin ve İtalya'nın iki kadim medeniyetin temsilcisi ülkeler olarak kültürel etkileşimleri ve işbirliğini sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Çin'e seyahat eden İtalyan gezgin Marco Polo'yu anan Şi, "Büyük İtalyan gezgin, 13. yüzyılda Çin'i önyargısız görüp tasvir ederek Batı dünyasına Çin'i öğrenmek için bir kapı açtı." ifadesini kullandı.

Şi, Çin ve İtalya'nın, iki kadim medeniyetin temsilcileri olarak, açıklık ve kapsayıcılık geleneğini ilerletmesi, uluslararası toplumu farklılıkları diyalog yoluyla çözmeye, ihtilafları işbirliğiyle aşmaya teşvik ederek uyum içinde bir dünyanın inşasına katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella da ülkenin Çin'i önemli bir işbirliği ortağı olarak gördüğünü, bilim, teknoloji ve ticaret alanlarında işbirliğini geliştirmeyi istediğini belirterek, "Kültürel işbirliği yoluyla ülkelerimiz arasında dostluğu güçlendirebilir, uyum içinde bir arada yaşamanın temellerini atabiliriz." diye konuştu.

Çin'e iade edilen tarihi eserleri incelediler

Şi ve Mattarella, ayrıca, iki ülke arasında tarihi eserlerin yasa dışı satışıyla mücadele konusunda yapılan anlaşma kapsamında Çin'den İtalya'ya iade edilen tarihi eserleri birlikte inceledi.

Eserler arasında, neolitik dönemde Sarı Nehrin yukarı boylarında yaşayan Majiayao kültürüne ait boyalı bir çömleğin yanı sıra Çin tarihinin Han, Tang ve Moğol hanedanları dönemlerinden parçalar yer aldı.

Çin Ulusal Kültürel Mirası İdaresine göre, anlaşma kapsamında bugüne dek 56 tarihi eser Çin'e iade edildi.

Şi, Mattarella'ya Ay'dan gelen toprağı hediye etti

Öte yandan Şi, İtalyan mevkidaşına, "Çang'ı 5" uzay aracının Ay yüzeyinden topladığı toprak örneklerinden hediye etti.

Ay'a Kasım 2020'de gönderilen keşif aracı, topladığı 1,73 kilogram kaya ve toprak örneğiyle Aralık 2020'de Dünya'ya dönmüştü.

Şi, daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de Ay'dan gelen toprak örneklerinden hediye etmişti.

İtalyan Cumhurbaşkanı 7-12 Kasım tarihlerinde, 6 gün sürecek ziyaret için Çin'de bulunuyor.

İtalya'da cumhurbaşkanlığı daha çok törensel bir mevki olduğundan cumhurbaşkanlarının hükümet icraatlarına doğrudan etkisi olmuyor.