Şi ve İşiba'dan Gerilim ve İşbirliği Mesajı - Son Dakika
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Şi ve İşiba'dan Gerilim ve İşbirliği Mesajı

Şi Cinping ve İşiba, APEC Zirvesi'nde ilişkileri iyileştirme ve gerilimleri ele aldılar.

16.11.2024 19:48
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Peru'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki lider karşılıklı faydaya dayalı ve istikrarlı ilişkilerin sürdürülmesinde anlaştıklarını bildirirken, iki ülke arasında son aylarda hava sahası ve kara suları ihlallerinden kaynaklanan gerilimler de gündeme geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şi, uluslararası ve bölgesel durumun çalkantı ve dönüşümlere gebe olduğu bir dönemde Çin-Japonya ilişkilerinin kritik bir gelişme evresine girdiğine dikkati çekti.

Asya'nın ve dünyanın iki önemli ülkesi Çin ve Japonya'nın ilişkilerini ikili kapsamının ötesinde önem taşıdığını ifade eden Şi, iki ülkenin birbirlerini tehdit değil işbirliği ortağı olarak görmesi gerektiğini vurguladı.

Japonya, Çin'in agresif askeri manevralarından tedirgin

Japon ajansı Kyodo'nun haberine göre İşiba da iki ülke arasındaki farklılıklara rağmen diyaloğun sürdürülmesinde hemfikir olduklarını belirtti.

Japon Başbakan, Çin'in artan agresif askeri manevralarından tedirgin olduklarını dile getirdi.

İşiba, Çin'de 18 Eylül'de 10 yaşındaki Japon çocuğun ölümüne yol açan bıçaklı saldırıyı hatırlatarak ülkedeki Japon vatandaşlarının can güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Görüşme, İşiba ile Şi'nin ilk buluşması oldu.

Japonya'da 1 Ekim'de göreve başlayan Başbakan İşiba, Çinli mevkidaşı Li Çiang ile 10 Ekim'de Laos'un başkenti Viyentiyan'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi marjında bir araya gelmişti.

İki ülke başbakanları, ilk görüşmelerinde, Çin ve Japonya arasında "karşılıklı fayda sağlayan ilişkilerin geliştirilmesi" ve "ikili ilişkilerin istikrara kavuşturulması" hedeflerinde mutabık olduklarını bildirmişti.

Çin ile Japonya arasındaki gerilimler

Çin ile Japonya arasında son aylarda hava sahası ve kara suları ihlallerinden kaynaklanan gerilimlerin arttığı gözleniyor.

Japonya, 26 Ağustos'ta Çin ordusuna ait "Y-9" tipi askeri uçağın, Doğu Çin Denizi'ndeki Danjo Adaları açıklarında Japonya hava sahasına girdiğini bildirmişti.

Öte yandan Çin'e ait bir araştırma gemisinin 1 Eylül'de Japonya'nın güneyindeki Tokara Boğazı'nda yer alan Kuçinoerabu Adası yakınlarında Japon kara sularına girdiği kaydedilmişti.

Tokyo yönetimi her iki olayda da Çin'i diplomatik kanallardan protesto etmişti.

Öte yandan Çin'in Liaoning uçak gemisi, 18 Eylül'de güdümlü füze taşıyan iki muhrip eşliğinde, Tayvan'ın doğusundaki Yonaguni ve Iriomote adalarının arasından geçerken Japonya'nın topraklarına 24 deniz mili mesafedeki "bitişik bölgesi" olan sulardan geçmişti.

Japonya'nın bir savaş gemisi de 26 Eylül'de Avustralya ve Yeni Zelanda gemileriyle Çin'in egemenlik iddia ettiği Tayvan Boğazı'ndan geçmişti. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bir Japon gemisi bu boğazda seyir yapmıştı.

Kaynak: AA

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