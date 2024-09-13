Şiangşan Forumu'nda ABD'ye Eleştiriler

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Çin'in düzenlediği uluslararası savunma diyaloğu Şiangşan Forumu, Çinli ve Rus temsilcilerin ABD'nin küresel güvenlik politikalarına ilişkin eleştirilerine tanıklık etti.

Çin Savunma Bakanı Amiral Dong Cün, Pekin'de düzenlenen forumun açılışında yaptığı konuşmada, Çin'in komşu ülkelerle ve gelişmekte olan dünya ile askeri bağlarını geliştireceğini vurguladı.

Çok kutuplu bir dünyada hiçbir ülkenin dışarda ve seyirci konumunda kalamayacağını ifade eden Amiral Dong, "Ülkeler, ne büyüklükte ve ne gelişmişlikte olursa olsunlar uluslararası ilişkilerde eşit katılımcı olmalı, taleplerini dile getirebilmeli, meşru haklarını ve çıkarlarını koruyabilmelidir." dedi.

Dong, adil ve düzen içinde bir küresel sistemin kurulabilmesi için güvenlik sorunlarının çözülmesi gerektiğine işaret ederek, Ukrayna ve Gazze'de barışın yegane çıkış yolu olduğunu dile getirdi.

ABD'yi üstü örtülü olarak eleştiren Dong, "Büyük ülkeler, küresel güvenliğin korunmasına öncülük etmeli. Sıfır toplamlı oyun mantığını bir yana bırakıp küçük ve güçsüz ülkelere zorbalık etmekten vazgeçmeli." ifadelerini kullandı.

"ABD ve müttefikleri Çin ve Rusya'yı çevrelemek istiyor"

Şiangşan Forumu'nda Rusya'yı temsilen konuşan Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ise ABD'yi doğrudan hedef alarak, Washington'ın Asya'da askeri gerilimler yaratarak Rusya ve Çin'i çevrelemeye çalıştığını savundu.

Fomin, Rusya ve Çin'in eşitliğe dayalı adil, çok kutuplu bir dünya oluşumunu desteklediğini belirterek, "ABD ve müttefikleri kendilerine itaat etmeyen her siyasi, ekonomik ve teknolojik gelişim merkezi bastırmak istiyor, bu yüzden hem Çin'i hem Rusya'yı baskılayıp çevrelemeye çalışıyor." diye konuştu.

Washington'ın Asya-Pasifik'te AUKUS gibi ortaklıklar ve güvenlik blokları yaratarak silahlanma yarışını kışkırttığını ve savaşa hazırlandığını öne süren Fomin, ABD'nin Tayvan Boğazı'nda gerilim yaratmayı ve Japonya'yı Çin ve Rusya'ya karşı silahlandırmayı istediğini dile getirdi.

Fomin, NATO ülkelerinin Rusya'yı Ukrayna'nın barış formüllerine ikna etmek üzere ülkeye asker göndermeyi tasarladığını iddia ederek, "Bu, nükleer güçler arasında doğrudan çatışmaya varabilecek tehlikeli bir oyun." uyarısında bulundu.

Şiangşan Forumu

Çin'in düzenlediği 11. Şiangşan Savunma Forumu, 12-14 Eylül tarihlerinde başkent Pekin'de yapılıyor.

20 ülkenin savunma bakanları ile 100 ülkeden 700 temsilcinin katıldığı forumun bu yılki teması "Ortak Gelecek için Barışı Teşvik Etmek" olarak belirlendi.

Çin yönetimi, toplantıyı, Singapur'da düzenlenen, Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'na alternatif, "Küresel Güney" olarak adlandırılan, gelişmekte olan ülkelerin güvenlikteki rolünün odakta olduğu bir tartışma platformu olarak konumlandırıyor.

Forumda ABD'yi, Savunma Bakanlığının Çin, Tayvan ve Moğolistan'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Michael Chase başkanlığındaki heyet temsil ediyor.