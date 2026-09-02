Siber Güvenlik Zirvesi Tianjin'de başladı
Siber Güvenliği Birlikte İnşa Etmek ve Siber Alanı Yönetmek temasıyla düzenlenen 4. Siber Güvenlik Zirvesi, Çin'in Tianjin kentinde çarşamba günü başladı. Zirve, siber güvenlik alanındaki iş birliğini ve yönetim stratejilerini ele almayı amaçlıyor.
TİANJİN, 2 Eylül (Xinhua) -- "Siber Güvenliği Birlikte İnşa Etmek ve Siber Alanı Yönetmek" temasıyla düzenlenen 4 Siber Güvenlik Zirvesi çarşamba günü Çin'in Tianjin kentinde başladı.
Kaynak: Xinhua
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