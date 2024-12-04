Siber Pazartesi Harcamaları Artış Gösterdi

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SAN FRANCİSCO, 3 Aralık (Xinhua) -- San Francisco merkezli önde gelen müşteri ilişkileri yönetimi platformu Salesforce'a göre bu yıl 2 Aralık gününe denk gelen Siber Pazartesi'de yapılan harcamalarda artış görüldü.

Siber Pazartesi'de ABD'li tüketiciler geçen yıla göre yüzde 2 artışla 12,8 milyar ABD doları harcarken, küresel harcamalar 2023 yılına göre yüzde 3 artışla 49,7 milyar ABD doları oldu.

Şirketten Salı günü yapılan açıklamada, uzun hafta sonunun ardından işlerine dönen birçok ABD'li tüketicinin, Siber Pazartesi'de hız kesmeden çevrimiçi alışverişe devam ettiğini belirtti. Siber Pazartesi, tatil alışverişi sezonunun kritik önemdeki ilk haftasında Şükran Günü ve Efsane Cuma'nın ardından gelen üçüncü büyük çevrimiçi alışveriş günü olarak biliniyor.

Siber Pazartesi'de uluslararası ölçekte harcanan miktar, Efsane Cuma'daki çevrimiçi satışların oldukça altında kaldı. Efsane Cuma'da yapılan harcamalar, dünya genelinde 74,4, ABD'de ise 17,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşerek rekor kırarken, Şükran Günü'nde ise dünya genelinde 33,6 milyar ABD doları çevrimiçi harcama yapıldı.

Siber Hafta, Şükran Günü ile Siber Pazartesi arasındaki beş günü kapsıyor. Beş günlük süre zarfında ABD'de 2023'e göre yüzde 7 artışla 76 milyar ABD doları, küresel çapta ise 2023'e göre yüzde 6 artışla 314,9 milyar dolar gelir elde edildi.

Salesforce, küresel olarak en büyük indirimlerin sırasıyla yüzde 40 ile makyaj, yüzde 39 ile de giyim ürünlerinde yapıldığını belirledi. Tüm satışların yüzde 57'sini oluşturan mobil alışverişte 7,6 milyar ABD doları harcama yapıldı.