Siber Pazartesi Harcamaları Artış Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Siber Pazartesi Harcamaları Artış Gösterdi

Siber Pazartesi'de ABD'de harcamalar geçen yıla göre %2 artışla 12,8 milyar dolar oldu.

04.12.2024 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAN FRANCİSCO, 3 Aralık (Xinhua) -- San Francisco merkezli önde gelen müşteri ilişkileri yönetimi platformu Salesforce'a göre bu yıl 2 Aralık gününe denk gelen Siber Pazartesi'de yapılan harcamalarda artış görüldü.

Siber Pazartesi'de ABD'li tüketiciler geçen yıla göre yüzde 2 artışla 12,8 milyar ABD doları harcarken, küresel harcamalar 2023 yılına göre yüzde 3 artışla 49,7 milyar ABD doları oldu.

Şirketten Salı günü yapılan açıklamada, uzun hafta sonunun ardından işlerine dönen birçok ABD'li tüketicinin, Siber Pazartesi'de hız kesmeden çevrimiçi alışverişe devam ettiğini belirtti. Siber Pazartesi, tatil alışverişi sezonunun kritik önemdeki ilk haftasında Şükran Günü ve Efsane Cuma'nın ardından gelen üçüncü büyük çevrimiçi alışveriş günü olarak biliniyor.

Siber Pazartesi'de uluslararası ölçekte harcanan miktar, Efsane Cuma'daki çevrimiçi satışların oldukça altında kaldı. Efsane Cuma'da yapılan harcamalar, dünya genelinde 74,4, ABD'de ise 17,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşerek rekor kırarken, Şükran Günü'nde ise dünya genelinde 33,6 milyar ABD doları çevrimiçi harcama yapıldı.

Siber Hafta, Şükran Günü ile Siber Pazartesi arasındaki beş günü kapsıyor. Beş günlük süre zarfında ABD'de 2023'e göre yüzde 7 artışla 76 milyar ABD doları, küresel çapta ise 2023'e göre yüzde 6 artışla 314,9 milyar dolar gelir elde edildi.

Salesforce, küresel olarak en büyük indirimlerin sırasıyla yüzde 40 ile makyaj, yüzde 39 ile de giyim ürünlerinde yapıldığını belirledi. Tüm satışların yüzde 57'sini oluşturan mobil alışverişte 7,6 milyar ABD doları harcama yapıldı.

Kaynak: Xinhua

San Francisco, Efsane Cuma, Alışveriş, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Güncel, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siber Pazartesi Harcamaları Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:22 Antalya’da 4.6 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
11:58 15 yaşındaki kız çocuğu, tacize uğradığı anları kayda aldı 15 yaşındaki kız çocuğu, tacize uğradığı anları kayda aldı
10:09 Halep’te anlaşmazlık çıktı Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler Halep'te anlaşmazlık çıktı! Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler
09:59 Sıkıyönetim ilanı Güney Kore’yi karıştırdı Başkan Yoon’un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri Sıkıyönetim ilanı Güney Kore'yi karıştırdı! Başkan Yoon'un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri
07:20 Suriye’deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
16:37 Yapay zeka, tahminini güncelledi: Süper Lig’de şampiyon 1 puanla belli olacak Yapay zeka, tahminini güncelledi: Süper Lig'de şampiyon 1 puanla belli olacak
16:31 Onlarca araç yola çıktı Muhaliflerin yeni hedefi Münbiç Onlarca araç yola çıktı! Muhaliflerin yeni hedefi Münbiç
16:20 Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu Son halini görenler tanıyamadı Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu! Son halini görenler tanıyamadı
16:15 Yenidoğan Çetesi davası 12. gününde: İşte tutuklanmaları istenen 10 sanık Yenidoğan Çetesi davası 12. gününde: İşte tutuklanmaları istenen 10 sanık
16:06 Beşiktaş’ta ilk başkan adayı ortaya çıktı Beşiktaş'ta ilk başkan adayı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 13:00:52. #1.12#
SON DAKİKA: Siber Pazartesi Harcamaları Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.