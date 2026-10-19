Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 6 günde 643 şüpheli yakalandı

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 6 günde 643 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 6 günde polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 643 şüpheli yakalandığını duyurdu. Bakanlık açıklamasına göre operasyonlar 6 günlük dönemde gerçekleştirildi ve yakalanan şüpheli sayısı 643 oldu.
İçişleri Bakanlığı: Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 6 günde polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 643 şüpheli yakalandı.
Kaynak: DHA
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