Sıcak Hava Türkiye'nin Güneyini Etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sıcak Hava Türkiye'nin Güneyini Etkiliyor

Sıcak Hava Türkiye\'nin Güneyini Etkiliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis'te sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis'te etkisini sürdüren sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gaziantep'te sıcak hava nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında sakinlik yaşanıyor.

Milli Egemenlik Bulvarı'ndaki festival parkı ve kavaklık parkında vatandaşlar gölgelik alanlarda oturmayı tercih etti.

Güneşin etkisini artırdığı öğle saatlerinde de vatandaşlar gölgelik ve kapalı alanlarda vakit geçiriyor.

Sıcak havaya rağmen ızgara başında çalışan kebapçı ustası Doğan Gündeş, "Dışarıda hava 40 derece ise biz burada 60 derece hissediyoruz ama sıcak havaya rağmen mecburen çalışıyoruz. Fırın başında çalışan meslektaşlarımız var, onlara daha zor oluyor." dedi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da sıcak havadan korunmak isteyen vatandaşlar, park ve yeşil alanlarda vakit geçirmeyi tercih ediyor.

Bazı vatandaşlar çeşmelerde yüzlerini yıkayıp su içerek serinliyor.

Sıcaklık nedeniyle kentin ana cadde ve sokaklarında sakinlik gözlendi.

Bazı otobüs duraklarında vatandaşlar, soğuk buharlı su püskürtme sistemiyle serinledi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta sıcak hava nedeniyle Milli İrade Meydanı, Demokrasi Meydanı, Necmeddin Erbakan Bulvarı ve Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yoğunluğun azaldığı gözlendi.

Sıcaktan bunalanlar parklar ve gölgelik alanlarda vakit geçirirken, bazıları ise serinlemek amacıyla kapalı alışveriş merkezlerini tercih etti.

Kent merkezindeki termometreler 35 dereceyi gösterdi.

Kilis

Sıcaklığın 34 derece ölçüldüğü Kilis'te serinlemek isteyenler havuzlarda, gölgelik alanlarda, park ve bahçelerde zaman geçirdi.

Öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölge ve kapalı alanları tercih etti.

Kentin en kalabalık yerlerinden Cumhuriyet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sıcak hava nedeniyle sakinlik gözlendi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Hava Durumu, Şanlıurfa, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Kilis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcak Hava Türkiye'nin Güneyini Etkiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor
Avlanırken yılan balığı makatından vücuduna girdi Ameliyatta canlı çıkarıldı Avlanırken yılan balığı makatından vücuduna girdi! Ameliyatta canlı çıkarıldı
Arı sokması sonucu hayatını kaybetti Arı sokması sonucu hayatını kaybetti
Gaziantep’te feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı Gaziantep'te feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Rapçi “Uzay“ sahnede olduğu sırada gözaltına alındı Rapçi "Uzay" sahnede olduğu sırada gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan CHP’nin rozet törenine ’figüran taşındı’ iddiasına soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan CHP'nin rozet törenine 'figüran taşındı' iddiasına soruşturma

18:20
Beşiktaş’tan Salah için beklenen açıklama geldi
Beşiktaş'tan Salah için beklenen açıklama geldi
17:52
Mahsun Kırmızıgül’ün ifadesi ortaya çıktı: Haluk’u cezaevine kendisi teslim etmiş
Mahsun Kırmızıgül'ün ifadesi ortaya çıktı: Haluk'u cezaevine kendisi teslim etmiş
17:40
CHP’nin TBMM’deki salonu, Yeni Parti’ye verildi
CHP'nin TBMM'deki salonu, Yeni Parti'ye verildi
17:13
Gözaltındaki fenomen Mesut Can Tomay hakkında karar verildi
Gözaltındaki fenomen Mesut Can Tomay hakkında karar verildi
17:03
Bahçeli’den Yeni Parti için ilk yorum
Bahçeli'den Yeni Parti için ilk yorum
16:48
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 18:30:58. #7.13#
SON DAKİKA: Sıcak Hava Türkiye'nin Güneyini Etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.