Sıcak Hava Yaşamı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sıcak Hava Yaşamı Olumsuz Etkiliyor

Sıcak Hava Yaşamı Olumsuz Etkiliyor
22.07.2026 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te sıcak hava, vatandaşları gölgelik alanlara yönlendiriyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te etkisini sürdüren sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gaziantep'te sıcak hava nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında sakinlik yaşanıyor.

Güneşin etkisini artırdığı öğle saatlerinde vatandaşlar gölgelik ve kapalı alanlarda vakit geçirmeyi tercih ediyor.

Bazı vatandaşların ise parktaki gölge olan banklarda oturduğu görüldü.

Şanlıurfa

Türkiye'nin en sıcak kentleri arasında yer alan Şanlıurfa'da sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar, parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda vakit geçiriyor.

Bazı vatandaşların güneşten korunmak için şemsiye ve şapka kullandığı, bazı çocukların ise Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Hasan Paşa Cami avlusundaki su kanalına girerek serinlemeye çalıştığı görüldü.

Tarihi çarşılar bölgesinde ise vatandaşların serin havada alışveriş yapmasını sağlamak için soğuk buharlı su püskürtme sistemi çalıştırılıyor.

Yüksek sıcaklık nedeniyle kentteki bazı bölgelerde sakinlik gözlenirken, bazı vatandaşlar ise çeşmelerde yüzlerini yıkayıp serinlemeye çalıştı.

Malatya

Kentte sıcaklıkların artmasıyla birlikte kalabalık olan İnönü Caddesi ve Sanat Sokağı'nda sessizlik hakim oldu.

Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayan vatandaşlar, gölgelik alanları ve parkları tercih etti.

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar çeşmelerde ve gölgelerde serinlemeye çalıştı.

Kilis

Termometrelerin 38 dereceyi gösterdiği Kilis'te serinlemek isteyenler havuzlarda, gölgelik alanlarda, park ve bahçelerde zaman geçirdi.

Öğlen saatlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölge ve kapalı alanları tercih etti.

Kentin en kalabalık yerlerinden Cumhuriyet Caddesi'nde sıcak hava nedeniyle sakinlik gözlendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Güncel, Sağlık, Kilis, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcak Hava Yaşamı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarlada beyin kanaması geçiren 3 çocuk annesi yaşamını yitirdi Tarlada beyin kanaması geçiren 3 çocuk annesi yaşamını yitirdi
Fenerbahçe’de Talisca kararı Polonya’dan sonra verilecek Fenerbahçe'de Talisca kararı Polonya'dan sonra verilecek
Özgür Özel’in yeni partisinin ilk belediye başkanı Muharrem Erkek olacak Özgür Özel'in yeni partisinin ilk belediye başkanı Muharrem Erkek olacak
AK Parti’ye geçeceği konuşulan İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban sessizliğini bozdu: Bir insan boşanacağı zaman baba evine döner AK Parti'ye geçeceği konuşulan İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban sessizliğini bozdu: Bir insan boşanacağı zaman baba evine döner
Galatasaray’da Lemina ile imza atıldı İşte sözleşme süresi Galatasaray'da Lemina ile imza atıldı! İşte sözleşme süresi
Fabrikaya atmaya çalıştığı patlayıcı elinde patladı Fabrikaya atmaya çalıştığı patlayıcı elinde patladı

16:11
Trump gittikçe sertleşiyor İran’a yeni tehdit
Trump gittikçe sertleşiyor! İran'a yeni tehdit
15:44
Ardahan’a veda eden Vali Mehmet Fatih Çiçekli’den çok konuşulacak sözler
Ardahan'a veda eden Vali Mehmet Fatih Çiçekli'den çok konuşulacak sözler
15:22
4 ilde orman yangını Evler tahliye edildi
4 ilde orman yangını! Evler tahliye edildi
15:06
CHP resmen bölünüyor Bir ilin vekili daha tarafını belli etti
CHP resmen bölünüyor! Bir ilin vekili daha tarafını belli etti
14:28
AK Parti’den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel’e tavsiyede bulundu
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu
13:41
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 16:25:20. #7.12#
SON DAKİKA: Sıcak Hava Yaşamı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.