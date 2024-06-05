Sıcak Havada Çöp Poşeti Giyen Öğrenciler Çevre Haftası'nda Yürüdü

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Sıcak havada çöp poşeti giyerek yürüdüler

BARTIN - Türkiye Çevre Haftası nedeniyle Bartın'da düzenlenen kortej yürüyüşünde renkli görüntüler ortaya çıktı. Bir grup öğrenci sıcak havaya rağmen giydikleri çöp poşeti ile yürüyerek, çevre mesajı verdi.

Türkiye'de 5-7 Haziran tarihlerinde kutlanan Çevre Haftası etkinlikleri Bartın'da gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başladı. Bartın Belediyesi Sosyal Tesisler önünde toplanan öğrencilerin yürüyüşüne öğretmenleri ve il protokolü de eşlik etti. Bando takımın en önde yer aldığı yürüyüşte öğrenciler ellerinde pankartlar ve giydikleri kıyafetlerle çevre duyarlılığına dikkat çekti. Bir grup öğrenci ise kostüm ve kıyafete dönüştürerek giydikleri çöp poşetleri ile kortejde yerini aldı. Sıcağa rağmen giydikleri çöp poşetleri ile yürüyen öğrenciler, "Üzerimizdeki kıyafet ve kostümleri, atıkların geri dönüşü ile ürettik. Çevreye sahip çıkmak için, farkındalık kazandırmak için bu kıyafetleri ürettik. Hayal gücümüzün ve öğretmenlerimizin de desteği ile atıkları, çöpe atmak yerine geri dönüştürebileceğimizi göstermek istedik" diye konuştu.

İşçiler işi bırakıp onları izledi

Bartın'ın en kalabalık caddesinde, bando eşliğinde yürüyen öğrencilere, çevredeki vatandaş ve esnaflar da yoğun ilgi gösterdi. Kaldırımda çalışma yürüten işçiler bile bir süre işi bırakıp, öğrencileri izlerken, kimi vatandaşlar cep telefonu ile öğrencileri kaydetti, kimileri ise alkışlayarak, onlara destek verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanan yürüyüşe Bartın Deniz ve Garnizon Komutanı Dz.Kd.Alb. Erkan Şahin, Bartın Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Uzan, Bartın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Mehmet Özdemir, Bartın Tarım ve Orman İl Müdür Yasin Önder, Bartın Kültür ve Turizm İl Müdürü Özlem Koçak da katıldı