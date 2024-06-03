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Sıcaktan bunalan yılkı atları çocuk parkına indi

Spil Dağı Milli Parkındaki varlıklarıyla ziyaretçilerin en büyük ilgi kaynağı olan yılkı atları hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Manisa'da şehre indi

Çocuk parkında vatandaşların ilgi odağı olan yılkı atları gölgelik yerleri tercih ederek sıcaktan korunmaya çalıştı

MANİSA - Meteorolojiden Manisa için yapılan yüksek sıcaklık uyarısı sadece insanları değil hayvanları da etkilemeye başladı. Hava sıcaklığının gölgede 40 dereceye ulaştığı Manisa'da haziran aylarının en sıcak günleri yaşanırken Spil Dağı Milli Parkının ev sahibi konumunda bulunan yılkı atları hem serinlemek hem de yiyecek bulabilmek için Manisa şehir merkezine indi.

Spil Dağı Milli Parkında sürüler halinde gezen ve ziyaretçilerin gözbebeği olan yılkı atlarından 5 tanesi Manisa'nın merkez ilçelerinden olan Yunusemre ilçesindeki Merkezefendi Parkında görüldü. Yaz ve kış aylarında genelde yiyecek bulmak için şehre inen yılkı atları vatandaşların ilgi odağı olurken, çocuk oyun parkında bir süre vakit geçiren atlar daha sonra sıcak havanın etkisiyle kendilerini gölgelik alanlara

Atların sürekli merkeze indiğini anlatan Merkezefendi Mahallesi sakinlerinden Yusuf Çetin, "Bu hayvanlar her sene havaların sıcak olması ve yemek bulaması nedeniyle şehre iniyor. Biz de elimizden geldiğince beslemeye çalışıyoruz. Hayvanseverleri de bu hayvanları dağa çıkarak yol kenarlarına yiyecek bırakmaları çağrısında buluyoruz. Bu hayvanlara yazık. Açlıktan buralara kadar inmişler. Onların doğası dağ, şehir değil." dedi.

Yılkı atlarının yiyecek bulamadığı için şehre inmiş olabileceğini belirten İsmail Aybey isimli vatandaş ise şunları söyledi: "Şehir merkezinde pek alışık olmadığımız yılkı atları Spil Dağı'ndan iniyorlar. Büyük ihtimalle dağda aç kaldıkları için inmiş olabilirler. Çocuk parkındaydılar şimdi gölgelik alana geçtiler. Güneşin konumuna göre gölgeye geçiyorlar. Halk ilgi gösteriyor ama kimisi kovalamaya çalışıyor kimi de ekmek vermeye çalışıyor. İnşallah hayvan koruma dernekleri bu atlara da sahip çıkar."

Meteorolojiden alınan bilgiye göre Manisa'nın yarın 41 derece ile haziran ayında kendi sıcaklık rekorunu kırması bekleniyor.