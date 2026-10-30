Sichuan Bazhong'da Qingyukou Barajı'nın ikinci aşaması cuma günü tamamlandı

Sichuan Bazhong'da Qingyukou Barajı'nın ikinci aşaması cuma günü tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Bazhong kentinde yer alan üç aşamalı Qingyukou Barajı projesinde ikinci aşama cuma günü tamamlandı. Baraj, sel kontrolü, su temini ve hidroelektrik enerji üretimi açısından kritik rol oynuyor.
BAZHONG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Bazhong kentinde bulunan Qingyukou Barajı'nın şantiyesi, 30 Ekim 2026.
Üç aşamalı Qingyukou Barajı projesinin ikinci aşaması cuma günü tamamlandı. Baraj, sel kontrolünün yanı sıra su temini ve hidroelektrik enerji üretimi açısından da kritik bir rol oynuyor. (Fotoğraf: Wang Xi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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