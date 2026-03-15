Sicilya\'da ABD Üssüne Protesto

İtalya'da bir grup gösterici, Sicilya Adası'ndaki ABD'nin Sigonella Üssü girişinde, ABD ve İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı saldırıları protesto etti.

Sicilya Adası'nda ABD üssü olmasına karşı çıkan, aralarında sol partiler, sivil toplum kuruluşları ve Filistin destekçilerinin bulunduğu birkaç yüz kişiden oluşan grup, Sigonella Üssü'nün girişinde yağışlı havaya rağmen gösteri düzenledi.

Ellerinde Filistin bayrağı ve "Soykırıma hayır", "İsrail'i durduralım", "Özgür Filistin", "Sicilya satılık değil" dövizleri ve pankartları taşıyan grup, sık sık Sicilya'da ABD üssü istemediklerine dair slogan attı.

Gösteriye katılanlardan Pierpaolo, AA muhabirine şunları söyledi:

"Bir barış çığlığı yükselmeli ve bu topyekun savaşa karşı çıkılmalı. Bu, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun, soykırımın ve dehşetin rejiminin savaşıdır. Ayrıca (Giorgia) Meloni hükümeti bu savaşın bedelini bize pahalı benzin ve artan fiyatlar olarak ödetiyor. Bu yüzden buradayız. Sicilya'nın savaşın ve ölümün üssü olmasını istemediğimizi söylemek için."

Sesto isimli bir başka vatandaş da ABD üssüne karşı olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"ABD'den bağımsızlık mücadelesi için buradayım. Çünkü burada Amerikan askeri üsleri var ama biz Sicilya ve İtalya halkı olarak bağımsız olmak istiyoruz. Halkların kendi kaderini tayin etme hakkı için mücadele ediyoruz. Her ulus kendi sınırlarında kalmalı. Başka ülkelerin sınırlarını aşarak orada askeri üs kurmamalıdır."

Sesto, insanlığın bu savaş suçlarından kurtulması gerektiğini dile getirerek, "Çünkü savaşlar, halklar için bir suçtur. Bu savaşlar onların çıkarları için yapılıyor, ekonomileri için, daha fazla zenginleşmek için. Emperyalist savaşlara artık yeter." diye konuştu.

Bu arada, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasının ardından İtalya'daki ABD üslerinin, söz konusu saldırılarda kullanılıp kullanılmadığı kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Ülkede son olarak, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella başkanlığında, Başbakan Giorgia Meloni ve ilgili bakanların katılımıyla 13 Mart'ta Yüksek Savunma Konseyi toplanmıştı.

Konsey, İtalya'daki ABD askeri üslerinin kullanımının mevcut uluslararası anlaşmaların belirlediği hukuki çerçeveye uygun olması ve eğitim ile teknik-lojistik destek faaliyetlerini kapsaması gerektiğine ilişkin parlamentonun kararını teyit etmişti.

Ayrıca Konsey, bu çerçeveyi aşabilecek muhtemel taleplerin parlamentonun onayından geçmesi gerektiğini kararlaştırmıştı.