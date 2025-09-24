Şiddet Anlarını Paylaşan R.K. Tutuklandı - Son Dakika
Şiddet Anlarını Paylaşan R.K. Tutuklandı

Şiddet Anlarını Paylaşan R.K. Tutuklandı
24.09.2025 17:19
Şiddet Anlarını Paylaşan R.K. Tutuklandı
Muş'ta eşine şiddet uygulayıp görüntüleri paylaşan R.K., tutuklandı ve kadının sığınma evinde olduğu belirtildi.

Muş'ta 3 ay önce eşine şiddet uyguladığı anları sosyal medyadan paylaşan R.K. 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçundan tutuklandı.

Olay, yaklaşık 3 ay önce Muş'ta meydana geldi. R.K., kendisini aldattığı iddiasıyla eşini darbetti. R.K. daha sonra eşinin aldatmayı itiraf ettiği anları, kayınpederine göndermek için cep telefonuyla kaydetti. Eşini darbetmek suçundan gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp, uzaklaştırma kararı verildi.

KADIN SIĞINMA EVİNDE

R.K., 3 ay sonra görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Büyük tepki çeken paylaşımın ardından R.K., geldiği Mersin'in Toroslar ilçesinde gözaltına alındı. Kadının sığınma evinde olduğu belirtilirken, işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan R.K. 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

Şiddet Anlarını Paylaşan R.K. Tutuklandı

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şiddet Anlarını Paylaşan R.K. Tutuklandı
