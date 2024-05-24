Şiddetli yağış nedeniyle çöken yola otomobil düştü - Son Dakika
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Şiddetli yağış nedeniyle çöken yola otomobil düştü

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Ankara'da etkili olan sağanak sebebiyle Keçiören'deki bazı yollarda çökmeler meydana geldi. Bir kadın yaralandı ve bir otomobilde hasar oluştu. Yol onarım çalışmaları başlatıldı.

24.05.2024 17:45  Güncelleme: 17:58
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Şiddetli yağış nedeniyle çöken yola otomobil düştü

ANKARA - Ankara'da etkili olan sağanak sebebiyle Keçiören'deki bazı yollarda çökmeler meydana geldi.

Başkentte öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda çökmeler oluştu. Keçiören'de yer alan Ayvalı Mahallesi'nde çöken asfalt yol sebebiyle bir kadın yaralandı. Atapark Mahallesinde çöken yolda ise bir otomobilde hasar oluştu. Belediye ekiplerince yol etrafında çevre güvenliği sağlanarak onarım çalışmalarına başlandı.

"En az 6 kez yolun çöküşüne şahit oldum"

Zor durumda kaldıklarını söyleyen vatandaşlardan Mustafa Telli: "Her yağmurda burası göçüyor. Sadece çakıllarla doldurup gidiyorlar. Bence aşağıda bir kırık hat var ve su dolduğu zaman dışarıya taşıyor ve yol göçüyor. Bu yol, dün üzerinden araç geçtiği zaman sallanıyordu. En az 6 kez yolun çöküşüne şahit oldum. Bıktık artık. Bu gün de bir kadın çukura düşmüş, zor kurtarmışlar. Yetkililerden talebim bu duruma kalıcı bir çözüm bulmaları" dedi.

Şiddetli yağış nedeniyle çöken yola otomobil düştü
Kaynak: İHA

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