Sidney'de Patlayıcı Dolu Karavan Ele Geçirildi

Güncel

SİDNEY, 30 Ocak (Xinhua) -- Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinin başkenti Sidney'in kuzeybatısında bulunan patlayıcı dolu bir karavanın sahibinin olay öncesinde başka bir nedenle gözaltına alınmış olduğu bildirildi.

Yeni Güney Galler Başbakanı Chris Minns, Polis Komiseri Karen Webb ve Polis Komiser Yardımcısı David Hudson, perşembe günü yaptıkları açıklamada karavan bulunduğu sırada sahibinin, başka bir nedenle gözaltına alınmış olduğunu ve hala gözaltında olduğunu söyledi. Karavan sahibinin, nefret suçlarını araştıran özel bir ekip tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Minns ve Hudson, çarşamba gecesi yaptıkları açıklamada 19 Ocak'ta Sidney'in merkezinin yaklaşık 25 kilometre kuzeybatısında bulunan karavanda "kitlesel can kaybına" yol açabilecek düzeyde patlayıcı ve bu patlayıcıların antisemitik bir saldırıda kullanılacağına dair işaretler içeren belgelerin ele geçirildiğini kaydetti.