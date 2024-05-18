Siemens Energy CEO'su: Çin olmadan enerji dönüşümü başarısız olur

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BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Siemens Energy CEO'su Christian Bruch, Çin olmadan enerji dönüşümünün başarısızlığa uğrayacağını belirterek Avrupa'da herhangi bir Çin tedariki olmaksızın bir rüzgar türbini inşa etmenin imkansıza yakın olduğunu vurguladı.

Reuters, Cuma günkü haberinde, Bruch'un, "Savunacağım son şey bağları koparma ya da riski azaltma gibi bir şey olurdu. İki bölge arasında verimli ve kaçınılmaz bir bağlantısallığa sahibiz" şeklindeki sözlerine yer verdi.

Bruch'ın söz konusu açıklaması, Avrupa Birliği'nin (AB) geçen ay Çin'in rüzgar türbini tedarikçilerine yönelik bir sübvansiyon soruşturması başlatmasının ardından geldi. AB, sadece iki ay içinde Çinli firmaları hedef alan dördüncü soruşturmayı açmış oldu.

Reuters'ın haberine göre, rüzgar türbinlerinin imalatında başta nadir toprak elementleri ve kalıcı mıknatıslar olmak üzere, ağırlıklı olarak Çin'den tedarik edilen malzemeler kullanılıyor.

Haberde, "Bruch'ın açıklamaları aynı zamanda şirketlerden Çin'e yönelik nispi maruziyetlerini azaltmalarını isteyen Almanya hükümeti ile etkileşimlerini artıran Volkswagen ve BASF gibi şirketlerin liderleri arasında bir bölünme olduğunu gösteriyor" denildi.

Bruch, ABD'deki gibi tam korumacılık ile serbest piyasa arasında bir orta yol olması gerektiğini savundu.

Bruch, "Avrupa pazarının engellenmesinden yana değilim. Ama şirketlerin nasıl finanse edildiği, güvencelerini nereden aldığı ve bunun karşılığında ne ödediğine ilişkin net kurallara ihtiyacımız var" dedi.