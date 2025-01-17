Siemens Healthineers'tan Shenzhen'de Yeni Tesis

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SHENZHEN, 17 Ocak (Xinhua) -- Alman sağlık teknolojileri şirketi Siemens Healthineers, Çin'in güneyindeki teknoloji merkezi Shenzhen'de yeni bir üretim ve araştırma tesisinin inşaatına başladı.

Toplam yatırımı 1 milyar yuanı (yaklaşık 139,12 milyon ABD doları) aşan ve 63.000 metrekarelik bir alanı kapsayacak yeni tesisin 2027 yılı sonuna kadar faaliyete geçmesi bekleniyor. Tesis, anjiyografi ekipmanı ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) sistemleri için temel bileşenlerin araştırma ve üretimine odaklanacak.

Yeni tesis, Shenzhen'de 2002 yılında kurulan mevcut sağlık üssünü tamamlayacak ve genel kapasitesini daha da artıracak. Shenzhen üssü, Siemens Healthineers'ın Almanya dışındaki en büyük araştırma ve üretim tesislerinden biri.

Siemens Healthineers yönetim kurulu üyesi Elisabeth Staudinger, Çin'in Siemens Healthineers için her zaman bir büyüme ve yenilik kaynağı olduğunu söyledi ve şirketin yeni üretim ve Ar-Ge üssünün kurulmasıyla Çin'deki ayak izini daha da genişletmekten heyecan duyduğunu sözlerine ekledi.