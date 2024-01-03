Sierra Leone Eski Cumhurbaşkanı Nijerya\'ya Geçici Olarak Gönderilecek

Sierra Leone'de Kasım 2023'deki darbe girişimine karışmakla suçlanan ve ev hapsine alınan eski Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma, geçici olarak Nijerya'ya gönderilecek.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Sierra Leone hükümeti tarafından ev hapsine alınan Koroma'nın, geçici olarak Nijerya'nın başkenti Abuja'ya yerleşmesini istedi.

ECOWAS'tan yapılan açıklamada, Nijerya hükümetinin Koroma'yı geçici olarak ağırlamayı teklif ettiği ve bu teklifin kabul edildiği belirtildi.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun onayına bağlı olarak, Koroma'nın yarın Nijerya'ya gideceği kaydedilen açıklamada, kendisine ofis müdürü ve kişisel asistanının eşlik edeceği ifade edildi.

Açıklamada, Sierra Leone hükümetinin Koroma'ya yönelik tüm yasal ve idari prosedürleri durduracağı belirtilerek, eski Cumhurbaşkanı olarak kendisine sağlanan yardımların ödenmeye devam edeceği aktarıldı.

Sierra Leone'deki darbe girişimi

Bir grup tarafından 26 Kasım 2023'te, Freetown'da bulunan Wilberforce kışlasındaki silah deposuna, ardından bölgedeki hapishaneye saldırı düzenlenmişti.

Hapishanedeki saldırıda 2 bin 200 mahkum firar etmişti. Saldırılar nedeniyle ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Askeri Sözcü İssa Bangura, Wilberforce kışlasına yönelik saldırıda, aralarında 13 askerin ve bir polisin olduğu 19 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Bah, ülkede kışlaya ve hapishaneye düzenlenen saldırıların "darbe girişimi" olduğunu belirtmişti. Darbe girişimine ilişkin aralarında askerler ve polislerin bulunduğu 57 kişi gözaltına alınmıştı.

Saldırıların ardından ifadeye çağrılan eski Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'nın ev hapsine alındığı bildirilmişti.

Gözaltına alınan 57 kişiden aralarında Koroma'nın korumasının da bulunduğu 12 kişiye "vatana ihanet" suçlamasında bulunulmuştu.