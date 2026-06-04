Sıfır Atık Festivali İstanbul'da Başladı - Son Dakika
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Sıfır Atık Festivali İstanbul'da Başladı

04.06.2026 16:07
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Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda 1 milyondan fazla katılımcıyla sürüyor.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Atatürk Havalimanı'nda bugün kapılarını ziyaretçilere açan "Sıfır Atık Festivali"ndeki stantları gezdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen festival devam ediyor.

Festival alanını ziyaret eden Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, yetkililerden bilgi aldı.

Kurulan stantları da gezen Ağırbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Valiliği ve Sıfır Atık Vakfı işbirliğiyle ilan edilen "İstanbul Sıfır Atık Haftası" kapsamında 39 ilçede 1500'den fazla etkinliğin hayata geçirildiğini söyledi.

Ağırbaş, festivalin ilk günü olduğunu dile getirerek, "100 binden fazla misafir ağırladık. 4 gün boyunca 1 milyondan fazla vatandaşımızın ziyaret etmesini bekliyoruz. Bu bağlamda Sıfır Atık Festivali'nde 7'den 77'ye yönelik farklı farklı etkinlikler var. Ücretsiz ikramlarımız, hediyelerimiz var. Akşamları konserlerimiz var. Özellikle yaz aylarının başladığı bugünlerde vatandaşlarımıza aileleriyle beraber gelebilecekleri güvenli alanlar oluşturmak istedik. Buralarda aileleriyle beraber sosyalleşebilecekleri alanlar planladık." diye konuştu.

"6 milyon İstanbulluyla çok iyi bir sinerji yakaladık"

Kadınlar için atıksız mutfak atölyeleri düzenlendiğini, söyleşiler yapıldığını, gençler için yarışmalar ve çeşitli programların olduğunu aktaran Ağırbaş, şöyle devam etti:

"İkinci gün programımızda Sıfır Atık Forumu'na 183 ülke katılıyor. Dünyanın en büyük sivil toplantısı olma özelliğini taşıyor. 120'den fazla bakan, 20'den fazla eski devlet başkanı, başbakan, 7 binden fazla misafirin geldiği Sıfır Atık Forumu dünyanın en büyük sivil toplantısı. Bu bağlamda Sıfır Atık Forumu ve Sıfır Atık Festivali'yle 1 milyondan fazla insanımızı, 183 ülkeden misafirlerimizi ağırlıyoruz. Biz, gıda israfıyla alakalı da çalışıyoruz. Bu bağlamda Taksim Meydanı'nda bir sergi kurduk. Orada da gıda israfını azaltıcı mesajlar veriyoruz. Vatandaşlarımızı Taksim Meydanı'ndaki sergimize de bekliyoruz. 16 milyon İstanbulluyla çok iyi bir sinerji yakaladık. 86 milyon vatandaşımızla da güzel çalışmalara imza atıyoruz. Daha yaşanabilir, daha müreffeh bir dünya için aralıksız olarak çalışmalarımız vatandaşlarımızla kol kola, omuz omuza devam ediyor."

"Gıda israfı, enerji verimliliği farklı farklı alanlarda çalışmalarımız devam edecek"

Ağırbaş, festival kapsamında çocuklarda sıfır atık bilinci oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Buradaki ana mesajın enerji verimliliği olduğunu aktaran Ağırbaş, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'de enerji verimliliğini yüzde 10-15 artırabilirsek Türkiye ekonomisine 10-15 milyar dolarlık katkı olur. Biz, bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Bu bağlamda gıda israfı, enerji verimliliği farklı farklı alanlarda çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sıfır Atık Festivali İstanbul'da Başladı - Son Dakika

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