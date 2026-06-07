Sıfır Atık Festivali İstanbul'da Sona Erdi - Son Dakika
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Sıfır Atık Festivali İstanbul'da Sona Erdi

Sıfır Atık Festivali İstanbul\'da Sona Erdi
07.06.2026 22:49
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Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen festival, çevre etkinlikleri ve konserlerle tamamlandı.

Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Sıfır Atık Festivali, düzenlenen farkındalık etkinlikleri ve konserlerin ardından sona erdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının işbirliğiyle hayata geçirilen festival, 4-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

Yoğun katılımın olduğu festivalin son gününde farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Gün boyunca çocuklar ve gençler için geri dönüşüm materyallerinden oyuncak ve sanat eseri üretimine yönelik atölyeler, çevre temalı oyunlar, yarışmalar, interaktif eğitim programları ve konserler gerçekleştirildi.

Türk Telekom ana sahnesinde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında düzenlenen festivalde vatandaşlarla bir araya geldikleri için mutluluk duyduğunu söyledi.

Gül, festivalde 1500'ün üzerinde etkinliğin gerçekleştirildiğini kaydederek, "Her bir etkinlik çok güzeldi ama en güzeli sizlerin coşkusu, heyecanı ve bu alanı tıklım tıklım doldurmanızdı. Sizlerle birlikte gelecek sene daha büyük alanlarda, daha büyük organizasyonlar yapmak istiyoruz." dedi.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ise festivalin son gününde yüksek bir coşkunun olduğunu belirterek, "16 milyon hemşerimizle beraber İstanbul için güzel bir festivali bugün noktalıyoruz. Bu festival İstanbul için yeni bir başlangıç. Bugünden sonra İstanbul'un farklı ilçelerinde Valimizle beraber farklı etkinliklerde buluşacağız." diye konuştu.

Festival, Buray ve Ceza konserleriyle sona erdi.

Kaynak: AA

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