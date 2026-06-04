Sıfır Atık Festivali, Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Sıfır Atık Festivali, Yoğun İlgi Gördü

04.06.2026 16:37
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Atatürk Havalimanı'ndaki festival, enerji verimliliği ve çevre konularında farkındalık sağlıyor.

Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda başlayan Sıfır Atık Festivali'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen Sıfır Atık Festivali, farkındalık etkinliklerinin yanı sıra eğlenceli anlara da sahne oluyor.

Çocuklar ve gençler için geri dönüşüm materyallerinden oyuncak ve sanat eseri üretimine yönelik atölyeler, çevre temalı oyunlar, yarışmalar ve interaktif eğitim programları düzenleniyor.

Oğluyla festival alanında tohum ekme etkinliğine katılan Esra Turgut, "Çok fazla alternatif var, etkinlikler çok güzel, biz de faydalanıyoruz. Müzik, boyama, tohum ekimi etkinliğine katıldık, vakit buldukça her etkinliğe katılacağız. Farkındalık olarak çocuklar için çok öğretici ve zaman geçirmek için de çok güzel, etkinlikleri çok beğendik. Diğer günler de katılmayı düşünüyorum, yeğenlerimi de getireceğiz." dedi.

Merve Akagündüz ise "Birkaç yerde oyunlara baktık, festival alanını geziyoruz. Etkinlik çok güzel. Okulların özellikle gelmesi gerekiyor, öğrencilerin görmesi gereken bir festival. Epey gelen var. Son gün de konserlerle kapanış yapacağız." diye konuştu.

"Bilinçlenmek için geldik"

Gamze Demir de festivalin çok bilgilendirici olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Mükemmel bir festival. Gerçekten hem çocuklarımız hem de yetişkinler için her şey dört dörtlük ve donanımlı şekilde yapılmış. Çok eğlenceli bir platform. biraz da bilinçlenmek için bu festivale geldik. Evde nasıl geri dönüşüm sağlayabiliriz diye bilinçlenmek için geldik, geleceğe yönelik sağlıklı bir nesil istiyoruz bizler de. Bu da çok iyi oldu bizim için. Bazı platformları gezdim, çok zevk aldım, her şey çok eğlenceliydi. Diğer günler de gelmek istiyorum. Müzeleri çok beğendim, çadırların içindeki etkinlikler çok güzeldi. Çocuklara faydalı olduğunu düşünüyorum. Çocuğum, 'Anne bu şekilde oluyormuş, biz de evde yapalım mı' diye bana da uyarıda bulundu."

Çocuklar ve gençler de festivalden çok keyif aldıklarını, yarışmalara katılıp oyunlar oynadıklarını, özellikle geri dönüşüme yönelik birçok şey öğrendiklerini ifade etti.

4-7 Haziran tarihlerinde "Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla gerçekleştirilen festival, sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı, çevresel farkındalığı artırmayı ve sıfır atık uygulamalarını toplumun tüm kesimleriyle buluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

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