Sıfır Atık Vakfının Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle bu yıl ilkini düzenlediği "Sıfır Atık Yaz Okulu" sona erdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, gençlerin çevre bilinciyle güçlendirilmesi, sürdürülebilir yaşam pratikleriyle tanışmaları ve iklim krizine karşı aktif bireyler olmaları amacıyla hayata geçirilen program, yoğun katılımla gerçekleşti.

Türkiye'nin dört bir yanından çevre duyarlılığı yüksek lise öğrencilerinin katıldığı yaz okulu, 1 haftalık periyotlarla toplamda 4 hafta devam etti.

Atölyeler, eğitim seminerleri ve uygulamalı projelerle dolu programda sıfır atık yaklaşımı, döngüsel ekonomi, su ve enerji verimliliği, iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, gıda israfıyla mücadele gibi konular ele alındı.

Katılımcılar, alanında uzman akademisyenlerle bir araya gelerek çevre sorunlarına çözüm üretme becerilerini geliştirme fırsatı bulurken, yaz okulu boyunca hazırladıkları projelerle hem öğrenim süreçlerini derinleştirdi hem de toplumsal farkındalık yaratmayı hedefleyen öneriler geliştirdi.

Program katılımcıları, yaz okulunun kendilerine yalnızca bilgi değil, aynı zamanda sorumluluk duygusu da kazandırdığını anlattı. Öğrenciler, çevre dostu yaşam biçimlerini günlük hayatlarına uyarlamayı öğrendiklerini, kendi projeleri aracılığıyla çevrelerinde farkındalık yaratmayı hedeflediklerini ifade etti.

Katılımcıların büyük kısmı, yaz okulunun hayatlarında bir dönüm noktası olduğunu belirterek, çevre politikaları, sürdürülebilir üretim modelleri ve sosyal girişimcilik gibi alanlarda kariyer hedeflerini şekillendirdiklerini belirtti.

Yaz Okulu Türkiye'nin sürdürülebilir geleceğine yön vermeyi sürdürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın vizyonu ve Onursal Başkanlığında çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı, yaz okulunun sadece bir eğitim projesi değil, uzun vadeli bir sürdürülebilirlik hareketi olduğunu vurguluyor.

Vakıf, gençlerin yaratıcı enerjisini ve toplumsal sorumluluk bilincini destekleyerek sıfır atık kültürünü yaygınlaştırmaya, iklim kriziyle mücadelede yeni nesillere liderlik rolü kazandırmaya devam edecek.

Sıfır Atık Yaz Okulu, çevreye duyarlı, yenilikçi, üretken ve sorumluluk sahibi gençlerin yetişmesine katkı sunarak Türkiye'nin sürdürülebilir geleceğine yön vermeyi sürdürecek.