Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a Hapis Cezası, Kayyum Atandı

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(ANKARA) - DEM Parti, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın yerine kayyum atandığını bildirdi.

DEM Parti'nin konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Siirt Belediye Eş Başkanımız Sofya Alagaş'a verilen 6 yıl 3 aylık cezanın ardından bugün de sabahın erken saatlerinde Siirt Belediyemiz iktidar tarafından gasp edildi ve kayyum atandı. Böylece 31 Mart seçimlerinden bugüne halkın oylarıyla seçilen Hakkari, Mardin, Batman, Dersim, Halfeti, Akdeniz, Bahçesaray ve en son Siirt olmak üzere 8 belediyemiz gasp edilmiş oldu" denildi.