Siirt Belediyesi'ne Kayyum Ataması İle İlgili Tepkiler Yükseliyor - Son Dakika
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Siirt Belediyesi'ne Kayyum Ataması İle İlgili Tepkiler Yükseliyor

DEM Parti MYK'sı, Siirt Belediyesi Eş Başkanı Sofya Alağaş'ın yerine kayyum atanmasına tepki göstererek, iktidarın halkın iradesine saldırdığını ve kayyum rejiminin kalıcılaştırılmaya çalışıldığını belirtti. Açıklamada, muhalif belediyelerin yargının kıskacında olduğu vurgulandı.

29.01.2025 11:11  Güncelleme: 12:26
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(ANKARA) - DEM Parti MYK'sından Siirt Belediyesi Eş Başkanı Sofya Alağaş'ın yerine kayyum atanmasına ilişkin yapılan açıklamada, "İktidar halkın iradesine saldırmaktan vazgeçmiyor, darbecilikte, gaspta ve irade hırsızlığında ısrar ediyor. Mesele belediyelerin gasp edilmesinden çok daha büyük ve tehlikelidir. Kayyım rejimi kalıcılaştırılmaya, otoriter ve mutlak iktidar sağlamlaştırılmaya, her türlü demokratik hak kullanılamaz hale getirilmeye çalışılıyor" denildi.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Siirt Belediyesi Eş Başkanı Sofya Alagaş'ın yerine kayyum atanmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Siirt Belediye Eş Başkanımız Sofya Alağaş'a hukuksuz bir şekilde verilen altı yıl üç aylık cezanın ardından Siirt Belediyemiz sabahın erken saatlerinde kayyım darbesiyle gasp edildi" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Önceki kayyım darbelerinden de gördüğümüz üzere Siirt Belediyesi ablukaya alındı, halkın ve diğer seçilmişlerin belediyeye giriş çıkışları yasaklandı. Dün Batman'da ve diğer belediyelerimizde olduğu gibi, kadınların kentleri yönetmesine ve dolayısıyla iradelerine saldırı yapıldı. 31 Mart seçimlerinden bugüne Hakkari, Mardin, Batman, Dersim, Halfeti, Akdeniz, Bahçesaray ve en son Siirt olmak üzere 8 belediyemiz iktidar tarafından gasp edilmiş oldu.

"Muhalif belediyelerin tamamı, iktidarın aparatı haline gelen yargının kıskacındadır"

Daha önce defalarca söyledik, bu darbeci anlayışın önü alınmazsa kayyımlar sadece Kürt coğrafyasıyla sınırlı kalmaz dedik. Ne yazık ki bu uyarılarımızda da haklı çıktık. Artık kayyım darbeleri rejimin bir özelliği haline geldi. Kayyım sadece partimizle ve Kürt halkının belediyeleriyle sınırlı kalmadı. CHP'nin Esenyurt Belediyesi ile Ovacık Belediyesi de kayyım darbesiyle gasp edildi. İktidar ilk günden bu yana göz diktiği İstanbul Büyükşehir Belediyesini düşürmek ve el koymak için her türlü yolu deniyor. Kısacası, bugün muhalif belediyelerin tamamı, iktidarın aparatı haline gelen yargının kıskacındadır.

"Kayyım rejimi kalıcılaştırılmaya çalışılıyor"

Mesele belediyelerin gasp edilmesinden çok daha büyük ve tehlikelidir. Kayyım rejimi kalıcılaştırılmaya, otoriter ve mutlak iktidar sağlamlaştırılmaya, her türlü demokratik hak kullanılamaz hale getirilmeye çalışılıyor. Kayyım darbeleriyle Türkiye'de 85 milyonun seçme ve seçilme hakkına el uzatılıyor. Sandık ve seçim anlamsız hale getiriliyor. Bu rejim, her kayyım darbesiyle, belediyelere yönelik her irade gaspıyla demokratik meşruiyetini yitiriyor. Bu meselenin hukukla, yargıyla, yasayla bir ilgisi yoktur. Mesele, iktidarın seçim ve sandıkla alamadığı belediyeleri gasp etmesidir; kendisine oy vermeyen seçmenin iradesine saldırmasıdır.

"Öfkemizi demokratik siyasete olan kararlılığımızla biriktiriyoruz"

İktidar sanmasın ki bizler ve Kürt halkı bu darbelere alışıyoruz ve kanıksıyoruz. Her yerde halk iradesini savunmaya devam edeceğiz. Kayyım atamalarında 2016'nın cevabını 2019'da, 2019'un cevabını 2024'te sandıkta verdiğimiz gibi, bu gasplara ve darbelere de cevabımızı vereceğiz. Öfkemizi demokratik siyasete olan kararlılığımızla biriktiriyoruz. Tek tek herkese de sesleniyoruz: Bu darbeci anlayışa karşı hep birlikte duralım, siyasi görüşümüz ne olursa olsun demokrasi mücadelesinde buluşalım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Siirt Belediyesi'ne Kayyum Ataması İle İlgili Tepkiler Yükseliyor - Son Dakika

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