Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başsavcı Sarıca, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinde Eren Bozkurt'un "Kurtarma sevinci" fotoğrafına oy veren Sarıca, " Gazze: Kanıt" seçkisinde Shadi Al Tabatibi'nin "Yıkım" fotoğrafını seçti.

Sarıca, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Yoldaş", "Spor"da Emin Sansar'ın "Yumruk", "Haber"de de Jose Colon'un "Hayat yolculuğu" karesini tercih etti.

Oy verdiği fotoğrafları değerlendiren Sarıca, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Tercih ettiği fotoğraflardan birinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını konu aldığını ifade eden Sarıca, "Buradaki yıkım tablosu dünya ve Türkiye kamuoyunda yer almaktadır. Devletimiz, Gazze'yle ilgili yardımlarını, himayelerini esirgememektedir. Bizler de bu acı tablo karşısında maalesef üzüntü içerisindeyiz. İnsanların ölmemesi en büyük temennimiz. 2024 yılının da insanların ölmediği, barış içerisinde yaşadığı bir yıl olmasını diliyorum." dedi.

Fotoğrafların çalışılmış bir emek ürünü olduğunu aktaran Sarıca, bunların aynı zamanda topluma önemli mesajlar verdiğini bildirdi.