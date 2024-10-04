Siirt Fıstığı Festivali Başladı - Son Dakika
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Siirt Fıstığı Festivali Başladı

Siirt'te 2 gün sürecek Fıstık Festivali, kortejle başladı ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

04.10.2024 14:58
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Siirt'te 2 gün sürecek "Siirt Fıstığı Doğa ve Kültür Festivali" törenle başladı.

Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen festivale katılanlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayarak Güres Caddesi istikametinden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önüne kadar bando eşliğinde yürüdü.

Festival kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonunda fıstık konulu bilgilendirme ve tanıtım videosu izletildi.

Vali Kemal Kızılkaya, programda yaptığı konuşmada, kortej yürüyüşü ile festivalin startının verildiğini söyledi.

Siirt'in binlerce yıldır farklı dillerin ve kültürlerin barış, kardeşlik ve hoşgörü içinde yaşadığı bir medeniyet şehri olduğunu dile getiren Kızılkaya, Siirt fıstığının tanıtımı ve bilinirliğinin artırılması için düzenlenen festivalin milli birlik ve beraberliğin güçlenmesine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Kızılkaya, şunları kaydetti:

"İlimizin kalkınma lokomotifleri olan tarım, hayvancılık ve turizm, bu festivalin de temel taşlarını oluşturmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle, Siirt fıstığı, Pervari balı ve Zivzik narı gibi ürünlerimizi daha da geliştirmek için çok yönlü projeler hayata geçiriyoruz. Siirt'te 400 bin 790 dekar alanda 32 bin 844 ton Siirt fıstığı üretimi ile Türkiye'de birinci, Antep fıstığı üretiminde ise üçüncüyüz. 2002'de 45 bin dekar olan Siirt fıstığı alanımız bugün 400 bin dekarı aştı. Dikili fıstık ağaçlarımız yaklaşık 11 milyon adede ulaştı. Önümüzdeki yıllarda sulama projeleri ve modern yetiştirme teknikleri ile Siirt fıstığı verimini 50 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz. Siirt fıstığı, tarımsal üretim yapan 10 bine yakın ailenin doğrudan ya da dolaylı geçim kaynağını oluşturuyor. Mevcut bahçelerin yüzde 30'unun henüz verime gelmemiş olması ve verimde olanların önemli bir kısmının tam verim elde edememesi durumları göz önüne alındığında, önümüzdeki yıllarda ağaç başı verim ve üretim miktarının artacağı aşikardır."

Kızılkaya, hedeflerinin huzur ve güven ikliminde Siirt'i daha ileriye taşıyıp yaşam standartlarını yükseltmek olduğunu kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan da festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda, Siirt Üniversitesi Bağcılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nevzat Aslan tarafından fıstık konulu sunum yapıldı.

Çeşitli etkinliklerin yapılacağı festival, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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