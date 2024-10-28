Siirt'te "10. Kitap Fuarı" açıldı - Son Dakika
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Siirt'te "10. Kitap Fuarı" açıldı

Siirt'te "Cumhuriyet'in ışığında okuyan Siirt" temasıyla düzenlenen "10. Kitap Fuarı" açıldı.

28.10.2024 13:48
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Siirt'te "Cumhuriyet'in ışığında okuyan Siirt" temasıyla düzenlenen "10. Kitap Fuarı" açıldı.

Valilik himayesinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen ve 3 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak fuarın açılışı dolayısıyla tören yapıldı.

Törende, Şehit Polis Hayrettin Şişman Ortaokulu tarafından hazırlanan "Cumhuriyet Mecmuası" öğrenciler tarafından katılımcılara dağıtıldı.

Vali Kemal Kızılkaya, törende yaptığı konuşmada, Siirt'in zengin tarihi, kültürel birikimi ve medeniyet mirası ile her zaman okumaya, öğrenmeye açık bir şehir olduğunu belirtti.

"Fuar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 'Cumhuriyet'in ışığında okuyan Siirt' temasıyla büyük bir heyecanla kapılarını kitapseverlere açtı. Fuara 100 yayınevi ve yaklaşık 45 yazar katılıyor." diyen Kızılkaya, fuarın

kentin bu alandaki birikimini geleceğe taşıma noktasında önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Kızılkaya, ziyaretçilerin fuar süresince hem yereldeki yazarların hem de ülkenin dört bir yanından gelen yazarların eserleriyle buluşma, bilgi ve fikir dünyasını daha da zenginleştirme imkanı bulacağını dile getirerek, şunları söyledi:

"Kitaplar sadece bireysel gelişime değil toplumsal dayanışmaya da katkıda bulunuyor. Fuarlar yalnızca bir ticari etkinlik değil aynı zamanda sosyal bir buluşma noktasıdır. Herkesin bu güzel ortamdan faydalanmasını isteriz. Kitaplarla kurulan bağ geleceği aydınlatacak en güçlü kaynaktır. Farklı dillerin ve kültürlerin bin yıldır barış ve kardeşlik içinde yaşadığı huzur ve kardeşlik şehri kadim Siirt, çok kıymetli bilim insanlarını da topraklarında barındıran bir kültür ve medeniyet şehridir. Siirt'te, gelenekselleşerek halkımızla bütünleşen kitap fuarı, her yıl daha fazla katılımcıya, zengin içerik çeşitliliğine ulaşıyor. Siirt'in tarihini, kültürel ve edebi birikimini yansıtan bu etkinlik, şehrimizin gelişen kültürel yapısının önemli bir göstergesidir."

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül de kitapların önemine değinerek, fuarın her yıl farklı temalarla kitapseverlerle buluştuğunu belirtti.

Bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Gül, "3 dilli kadim şehrimiz Siirt, çok kıymetli ilim ve bilim insanlarını topraklarında yetiştiren ve barındıran bir kültür ve medeniyet şehridir. Şehrimize kitap fuarı çok yakışıyor. Kitap fuarlarımızın bu yıl 10'uncusunu sizlerle birlikte açmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

Gül, her yıl çeşit çeşit kitapları, seçkin yayınevlerini ve ülkenin çok değerli edebiyatçılarını, tarihçilerini, düşünürlerini gençlerle, halk ile buluşturan fuarların kapsamının gün geçtikçe zenginleştiğine işaret ederek, bölge illerinin kültürle, sanatla, kitapla, yatırımlarla ve projelerle anılmasının kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

Bu etkinlikleri Valilerin öncülüğünde desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Gül, bu güzel organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay da Siirt'te kitap fuarının geleneksel hale gelmesinin çok anlamlı olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma ise öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

İl Müftüsü Şakir Pinal'in okuduğu duaların ardından fuarın açılışı yapıldı.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siirt'te '10. Kitap Fuarı' açıldı - Son Dakika

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