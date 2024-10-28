Siirt'te 10. Kitap Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Siirt'te 10. Kitap Fuarı Açıldı

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Siirt'te 'Cumhuriyet'in ışığında okuyan Siirt' temasıyla 10. Kitap Fuarı açıldı.

28.10.2024 15:37
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Siirt'te 10. Kitap Fuarı açıldı

SİİRT - Siirt'te bu yıl 'Cumhuriyet'in ışığında okuyan Siirt' temasıyla 9.'su düzenlenen kitap fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı.

Dualar eşliğinde açılışı yapılan fuarda konuşan Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, valilik himayesinde 10. Geleneksel Siirt Kitap Fuarı'nı büyük bir coşku ile açtıklarını söyledi. Vali Kızılkaya; "Bir medeniyeti inşa etmek kitapla olur. Tıpkı bir binanın tuğlaları gibi kitapları okuyarak kitapları hayata geçirerek bir ülke canlanır, bir medeniyet yükselir. 10. Siirt Kitap Fuarımızın ilimize, ülkemize, hepimize hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Kitapların dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkacağımız kültür ve bilgi dolu bir fuar geçirmemizi temenni ediyorum" dedi.

Kitap Fuarına kitap almak için gelen öğrenci Emine Beştaş; Valiliğimizin bize yapmış olduğu kitap fuarı için teşekkür ederiz. Burada okuduğumuz birçok kitap bulunmakta ve okumadığımız kitaplar da var. Bunları okumak bizim için büyük bir şereftir. Kitaplar geleceğimiz için bize çok önemli adımlarda bulunuyor. Kitap okumayı herkese tavsiye ediyorum hala kitap okumayan insanlar varsa bence şimdiden başlamalılar" şeklinde konuştu.

Öğrenci Sena Tura ise; "Ben de kitap fuarına geldim. Burada çok güzel kitaplar var. Valiliğin bize sunmuş olduğu bu etkinlikten dolayı çok teşekkür ederiz. Bizi kitap okumaya teşvik ettikleri için ve böyle bir imkan sağladıkları için çok memnunuz" dedi.

Siirt\'te 10. Kitap Fuarı Açıldı
Kaynak: İHA

Kemal Kızılkaya, Kültür Sanat, Etkinlik, Edebiyat, Kültür, Eğitim, Güncel, Siirt, Son Dakika

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