Siirt\'te 12 saat odun ateşinde pişirilen kuru ekmeğin tescilli lezzeti

Siirt'te yaklaşık 12 saat odun ateşinde pişirilen, uzun süre bozulmadan tüketilebilen "Siirt kuru ekmeği" il dışına da gönderiliyor.
Türk Patent ve Marka Kurumunca geçen yıl tescillenen ve bölgede "Iğbeys keek" adıyla anılan ekmek, tandırda hava almadan, ateşte kuruyana kadar bekletilerek pişirilmesiyle diğerlerinden ayrılıyor.
Geçmişi eskiye dayanan, tam buğday unu ve kepekli unla hazırlanan ekmek, 200 derecede pişiriliyor.
Merkez Aydınlar Caddesi'nde üretici Adnan Elçi, AA muhabirine, küçük yaşlarda başladığı baba mesleğini sürdürdüğünü söyledi.
Kuru ekmeğin geçen yıl tescillendiğini anımsatan Elçi, böylece bu ekmeğin hak ettiği değeri görmesi için önemli bir fırsat yakaladıklarını anlattı.
Elçi, "Katkı maddesi kullanmıyoruz. Bu ekmek uzun süre fırında pişirilerek hazırlanıyor. Eskiden kuru ekmeği annelerimiz ve ninelerimiz tandırda yapıyordu. Artık şehirde pek tandır kullanılmadığı için bu ekmeği şimdi fırıncılar yapıyor." dedi.
"Kuru ekmek" denildiğinde akla gelen ilk kentin Siirt olduğunu belirten Elçi, Siirtlilerin genel olarak yaşadığı İstanbul, Ankara, Yalova ile diğer şehirlerden müşterilerine, kargoyla kuru ekmek gönderdiklerini dile getirdi.
Ekmeğin su ve nem görmediği sürece tazeliğini 6 ay koruyabildiğini ifade eden Elçi, Siirt'teki fırıncılar olarak Türkiye'nin her bölgesinden gelen talepleri karşıladıklarını bildirdi.
Kooperatif Mahallesi'nde üretici Yılmaz Atun da 20 yıldan beri bu işi sürdürdüğünü anlattı.
Ekmeğin tescillenmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Atun, "Bu ekmeğin tercih edilmesinin nedeni organik olmasıdır. Maya, tuz ve kepek unu kullanıyoruz. Katkı maddesinin olmaması ekmeğe kalite getiriyor. 200 gramlık ekmeği 7 liradan satışa sunuyoruz." diye konuştu.
Tüketicilerden Ali Elinç ise ekmeği hem tükettiklerini hem il dışındaki yakınlarına gönderdiklerini söyledi.
Tükettikçe ekmeğe ilginin arttığını bildiren Elinç, "Gönderdiğimiz yerlerde de ekmek beğeniliyor. Tekrar talepte bulunuyorlar." ifadesini kullandı.
Ayhan Kılıçer de uzun süre tok tutan kuru ekmeğin kentin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer aldığını kaydetti.
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