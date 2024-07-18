Siirt'te 15 Yaşındaki Çocuk Sürücüye ve Ruhsat Sahibine Cezai İşlem - Son Dakika
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Siirt'te 15 Yaşındaki Çocuk Sürücüye ve Ruhsat Sahibine Cezai İşlem

Siirt'te polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde, 15 yaşındaki bir çocuğun araç kullanması tespit edildi. Çocuk sürücüye ve aracın ruhsat sahibine toplamda 25 bin 954 lira ceza uygulandı. Denetimlerde ayrıca kural ihlali yapan sürücülere ve alkollü araç kullananlara da cezai işlem uygulandı. Trafik denetimlerinin devam edeceği belirtildi.

18.07.2024 11:15
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Siirt'te polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetiminde tespit edilen 15 yaşındaki çocuk sürücü ile aracın ruhsat sahibine 25 bin 954 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Siirt Çevre Yolu'nda denetim gerçekleştirdi.

Polis ekipleri denetimde kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladı, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Denetim sürerken polis ekiplerini fark eden bir kişi aracı yolda bırakıp beraberindeki kişilerle kaçmaya çalıştı.

Ekiplerin uyarısıyla aracın yanına gelen sürücünün 15 yaşında olduğu tespit edildi.

Polis, çocuk sürücü ile aracın ruhsat sahibine toplam 25 bin 954 lira para cezası uyguladı.

Denetimlerde kaskını motosiklet aynasına takan bir sürücü ile trafik kurallarını ihlal ettiği, alkollü araç kullandığı belirlenen sürücülere de ceza kesildi.

Denetimlerde görevli komiser, durdurulan bir düğün konvoyundaki gelin ve damada, "En mutlu gününüzde sıkıntı olmasın. Trafik kurallarına uyalım. Mutluluklar diliyorum." dedi.

Kentte trafik denetimlerinin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siirt'te 15 Yaşındaki Çocuk Sürücüye ve Ruhsat Sahibine Cezai İşlem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te 15 Yaşındaki Çocuk Sürücüye ve Ruhsat Sahibine Cezai İşlem - Son Dakika
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