Siirt'te 2 Milyon Balık Yavrusu Salındı

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Siirt'te 2 milyon balık yavrusu baraj göllerine bırakıldı

SİİRT - Siirt'te, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve Şirvan ilçesindeki Çetin barajlarına 2 milyon şabut balığı yavrusu bırakıldı.

Programda konuşan Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, son 3 yıl içerisinde toplam 11 milyon balığın Siirt'teki su kaynaklarına bırakıldığını söyledi. Demirhan, "Tarım ve Orman Bakanlığımız, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kaynaklarımızın balıklandırılması çerçevesinde bugün 2 milyon adet daha şabut balığını baraj göllerimize bırakmış bulunmaktayız. Her şeyden önce hayırlı ve bereketli olsun temennisinde bulunuyoruz. Son 3 yılda baraj göllerimize sazan ve şabut olmak üzere toplamda bıraktığımız balık sayısı 11 milyona ulaşmıştır. Buradaki amacımız özellikle iç sularımızda balık sayısını arttırarak tarımla uğraşan su ürünlerinden gelir sayısını arttırmaktır. Boylece su ürünleri alanında hem yeni bir istihdam kapısı hem de ilimize ve ilimiz ailelerine ekonomik getirisi olan yeni bir alana kavuşmuş oldular. Bu çerçevede balıklarımız Urfa balık üretim tesislerinden temin edilmiştir. İlimize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.